شروط وضوابط صرف المعاش للشخص المؤمن عليه.. التأمينات توضح

كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن الحالات التي يحق لها صرف المعاشات فيها، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

حالات استحقاق المعاشات من التأمينات الاجتماعية

وأكدت «التأمينات»، أنه يتم صرف المعاش للشخص المؤمن عليه إذا توافرت هذه الحالات:.

- يحق للمؤمن عليه وفق نص قانون المعاشات رقم 148، أن يصرف معاشه، إذا بلغ سن الشيخوخة، بشرط توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرا فعليًا على الأقل.

- يمكن للمؤمن عليه صرف معاشه في حالة العجز الكامل، أو العجز الجزئي المستديم، أو في حالة الوفاة، متى ثبُت عدم وجـود عمل آخر له لدى صاحب العمل، وفقا لنص القانون.

- يتم صرف المعاش في حالة الوفاة، أو إذا حدث عجز كامل خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه، بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

- صرف المعاش للمؤمن عليه في حالة العجز الكامل، أو وفاة المؤمن عليه أثناء مزاولة العمل أو النشاط .

التأمينات تحدد شرط للحصول على المعاش

- يصرف المعاش في حالة انتهاء خدمة نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة، أو العجز أو الوفاة بشرط توفر مدة اشتراك تأميني تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير.

- تتضمن مدة الاشتراك الفعلية لا تقل عن 240 شهرًا «20 سنة»، وتكون المدة الفعلية بعد 5 سنوات من بدء العمل بقانون المعاشات رقم 148 لسنة 2019 هي 300 شهرًا فعلية.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، أنه وفقا لنص القانون يتم تقديم طلب لصرف المعاش للشخص المؤمن عليه، وألًا يكون الشخص المؤمن عليه خاضعًا لتأمين العجز، والوفاة، والشيخوخة في تاريخ تقديم طلب صرف المعاشات.