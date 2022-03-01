«س وج» كل ما تريد معرفته عن تعديل جهة صرف المعاشات

بالتزامن مع انطلاق صرف معاشات مارس، اليوم، من البنوك ومكاتب البريد وعبر المحفظة الإلكترونية، يتساءل أصحاب المعاشات والمستفيدين عن خطوات طلب تحويل جهة صرف المعاش، بحسب ما وضحته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ردا على الأسئلة التي وردت إليهم عبر الموقع الرسمي للهيئة، والتي جاءت كالتالي:

هل يجوز تغيير جهة صرف المعاش؟

يمكن لصاحب المعاش وكذلك للمستحقين للمعاش تعديل جهة الصرف، علي أى جهة من الجهات المسئولة عن صرف المعاشات، وتصرف المعاشات وفق قرار الجهة الملتزمة بصرف بالمعاش​.

ماهى الجهات التي تصرف من خلالها المعاشات؟

تصرف المعاشات على الجهات التالية:

- بنك ناصر الاجتماعي.

- مكاتب هيئة البريد «كارت ميزة أو حساب فضي معاشات».

- البنوك التجارية مثل كارت ميزة أو حساب توفير.

- الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصرف الآلي التابعة لها.​

- بنوك القرى.

متى تنتهي صلاحية البطاقات الزرقاء؟

تنتهي صلاحية المرحلة الأولى لتحويل البطاقة الزرقاء إلى ميزة في مارس 2022، وتشمل 10 محافظات، وهي:« مرسى مطروح، السويس، جنوب سيناء، الإسماعلية، بورسعيد، شمال سيناء، أسوان، الأقصر، الوادي الجديد، البحر الأحمر».

ماهى المستندات المطلوبة لتغيير جهة صرف المعاشات؟

- في حالة إذا كانت جهة الصرف على أحد البنوك يجرى إبلاغ التأمينات بموافقة البنك على إيقاف صرف المعاش.

- إذا كانت جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها أحد البنوك، يتم موافاة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أيضا بموافقة البنك على تحويل صرف المعاشات.

- إذا كان جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها حساب فضي معاشات بريد، يجرى موافاتنا بخطاب من البريد شامل رقم الحساب.​

- يمكن تحويل صرف المعاشات أيضا على المحفظة الإلكترونية «محفظ الهاتف المحمول».

- أما إذا كان جهة صرف المعاش التى يريد صاحب المعاش تحويل المعاش عليها كارت ميزة، يجرى موافاة الهيئة بصورة كارت ميزة.