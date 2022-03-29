تكليف محمد يحيى بمهام سكرتير عام نقابة الصحفيين لحين تشكيل هيئة المكتب

قرر الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، تكليف محمد يحيى يوسف، السكرتير العام المساعد، بمهام السكرتير العام إلى حين إعادة تشكيل هيئة مجلس النقابة.

سكرتير عام نقابة الصحفيين

ويأتي هذا القرار بعدما أعلن اليوم محمد شبانة عضو مجلس نقابة الصحفيين وعضو مجلس الشيوخ اعتذاره عن الاستمرار في منصبه كسكرتير عام نقابة الصحفيين تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري بسبب عضويته البرلمانية.

محمد شبانة يعتذر عن منصب سكرتير نقابة الصحفيين

وقال شبانة في بيان أصدره اليوم: الزملاء والزميلات الأعزاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين .. فى ظل الاحترام لأحكام القضاء المصرى وبعد الحكم الذى صدر من القضاء الإدارى باستمرارى عضوا بمجلس النقابة دون التقيد بمنصب فى هيئة المكتب لصفتى النيابية بمجلس الشيوخ واتساقا مع المنهج الذى نتبعه وتربينا عليه بالعمل النقابى على مدار تاريخ هذا الكيان العظيم وهو عدم التمسك بالمناصب طالما نقدم خدماتنا للزملاء طوال الوقت وفى أى مكان وبأى موقع .

وأضاف شبانة أنه رغم أن القرار الأخير لمجلس النقابة هو بقاء الحال على ما هو عليه مع الاستمرار فى الإجراءات القضائية حيث ان الحكم الذى صدر لا يزال بدرجته الأولى وكان المجلس قد قرر تقديم الاستشكال وكذلك الطعن عليه بالمحكمة الإدارية العليا وانتظار البت فيهما وفق السوابق النقابية.

وواصل قائلا: فإننى اعلن اعتذارى عن الاستمرار فى موقعى سكرتيرا عاما لنقابة الصحفيين وذلك لحين اصدار الحكم النهائى بهذه القضية