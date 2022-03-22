انعقاد لجنة قيد الصحفيين المؤجلين «تحت التمرين» 4 أبريل

قال خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة القيد، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم عقد لجنة قيد الصحفيين المؤجلين من لجنة «تحت التمرين»، يوم 4 أبريل المقبل، وهي الدفعة المؤجلة من اللجنة التي عقدت خلال شهر نوفمبر الماضي لـ 540 متقدما، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لجنة تحت التمرين للمؤجلين، بعد الإفطار لأن اللجنة ستنعقد خلال شهر رمضان المبارك.

قيد المؤجلين بنقابة الصحفيين

كانت لجنة القيد بنقابة الصحفيين قد أعلنت في شهر فبراير الماضي، نتيجة لجنة القيد للمتقدمين للانتقال من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين ممن أمضوا المدة القانونية، إذ أعلنت كشوف نتيجة اللجنة التي تقدم لها 74 صحفيا تحت التمرين واعتمدها مجلس النقابة في اجتماعه.

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وبخصوص لجنة المؤجلين فقد قررت اللجنة فتح باب التقديم حتى يوم 17 مارس الجاري، قبل أن يتم الإعلان عن عقدها 4 أبريل المقبل.

دورات تدريبية للأعضاء الجدد

كانت لجنة التدريب في نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي عضو المجلس، قد عقدت دورات تدريبية للمتقدمين إلى لجنة القيد خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين بـ 5 مجموعات، وتم إعلان أسماء كل مجموعة أسبوعيا عبر موقع نقابة الصحفيين، طبقا للترتيب الأبجدي كما ورد من لجنة القيد، فضلا عن مشاركة عدد من رموز المهنة ورؤساء التحرير في المحاضرات التي حضرها المتقدمون للجنة.

وأعلنت اللجنة برئاسة «الرمحي»، آنذاك، سداد مصروفات التدريب بخزينة النقابة، كما سمحت بدفع المصروفات بالتقسيط على دفعتين الأولى قبل بداية التدريب، والدفعة الثانية بعد شهر، إذ بلغت قيمة الرسوم 1000 جنيه، حسبما أعلن محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين حينها.