مؤلف «أبو العروسة» قبل عرض الحلقة الأخيرة: «خلصت بس رحلتنا احنا مكملة»

تحدث هاني كمال مؤلف مسلسل «أبو العروسة»، عن الحلقة الأخيرة للعمل الدرامي قبل عرضها الليلة، بعدما قدم نحو 165 حلقة على مدار 3 أجزاء كاملة.

وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «قبل الحلقة الأخيرة من أبو العروسة، ربنا يكمل على خير، دي أكتر كلمة كنت بقولها لنفسي، وأنا شغال من الحلقة الأولى لغاية الحلقة 165 الأخيرة».

هاني كمال يتحدث عن كواليس تصويره أبو العروسة

وأضاف مؤلف أبو العروسة، «فعلاً ربنا كمل لغاية الآخر، وساعدنا أننا نسيب أثر في حياة وبيوت اللي حوالينا.. أشكرك يا رب فعلاً.. لأن العمل ده أنا سلمتهولك من أوله لغاية آخر يوم تصوير فيه، وكان تحدي الجزء التالت أصعب بكتير عليا، من ظروف تصوير وكتابة ووقت ضيق، بس ربنا كمل، وفيه أشخاص في حياتي.. ليهم الشكر بعد ربنا».

وتابع: أن «إبراهيم حمودة صاحب الفكرة وصاحبي الجدع، طول الوقت عنده إيمان بيا.. أنا شخصيا ماكنتش شايف في نفسي اللي هو شايفه، شكرا يا صاحبي على كل حاجة عملتهالي في أبو العروسة، ويسري الفخراني.. داعم الفكرة، واللي بذل مجهود كبير في خروجها للنور، من أول حلقه لغاية آخر حلقة، وكان تشجيعه ليا دايما بيفرق معايا».

هاني كمال يكشف عن كواليس العمل على أبو العروسة

واصل حديثه، «الشكر لكل الممثلين الأفاضل اللي اشتغلت معاهم في أبو العروسة من أول جزء لغاية الجزء الأخير، على وعيهم الكامل، ومحبتهم للعمل وحرصهم عليه، على أنهم استحملوني لغاية آخر يوم تصوير، أما كل الناس اللي كانت معايا ورا الكاميرا، فأنا مش عارف أقولهم ايه فعلا، كل الأقسام إخراج وإنتاج وتصوير وديكور واكسسوار وخدمات وبوفيه ‏وملابس وموسيقي ومونتاج، وصوت ومكساچ خايف أكتب الأسماء أنسى حد فيهم».

وأوضح مخرج العمل أن «الحقيقة بتقول إن كلهم كانوا في ضهري.. وكلهم بذلوا مجهود عظيم في أيام وظروف صعبة جدا.. علشان العمل يطلع للنور، وكان عندهم إيمان بأهمية وقيمة أبو العروسة وكنت باشوف في عينيهم ده، بأشكر أبويا وأمي وأخويا على تشجيعهم ليا، وبأشكر ليديا مراتي أنها استحملتني طول الوقت، وبذلت مجهود معايا في كل تفاصيل المسلسل، رغم كل الظروف الصعبة اللي عدت بيها، بس كانت ليا سند وضهر، في النهاية مفيش نهاية، أيوة رحلة أبو العروسة، خلصت بس رحلتنا احنا وحبايبنا لسه مكملة.. ويارب من نجاح لنجاح، ونفضل نسيب أثر في البيوت، ربنا يكمل».