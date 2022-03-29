تطعيم 875 ألفًا بالحملة القومية ضد شلل الأطفال في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ أعمال حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، من سن يوم وحتى 5 سنوات، خلال الفترة من 27 وحتى 30 مارس الجاري.

تطعيم 875431 طفلًا من المستهدفين

أوضح الدكتور محمد نادي وكيل الصحة أنه تم تطعيم 875431 طفلًا من المستهدفين، وذلك خلال فعاليات اليوم الثالث بنسبة تغطية 87.4 %، وذلك حتى اليوم الثاني من الحملة، مشيرًا إلى متابعة أعمال الحملة بصفة مستمرة للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أي معوقات تقابل الفرق المشاركة بالحملة لتحقيق المستهدف، وللوصول إلى جميع الأطفال بالمراكز والقرى، مؤكدًا على توحيد كافة الجهود لتحقيق الأهداف المطلوبة.

2828 فريقا ثابتا ومتحركا يشاركون في الحملة

من جانبه، قال الدكتور على قاسم مدير عام الادارة العامة للطب الوقائي، إن الحملة يتم تنفيذها من خلال 2828 فرقة ثابتة ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا، ومشيرًا إلى انه يتم التنبيه على الفرق باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

واستعرض وكيل وزارة الصحة، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة صباح اليوم جهود مديرية الصحة في تطعيم الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات بالحملة القومية ضد شلل الأطفال، بالإضافة لاستعراض جهود المديرية في المتابعة المستمرة لمدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية بجميع المستشفيات، ومدى توافر التطعيمات الخاصة بلقاح فيروس كورونا المستجد؛ وذلك لمنع انتشار العدوى حرصا على سلامة وصحة المواطنين.