تأجيل محاكمة المتهم بقتل شخص لسرقته بعدما أوهم بإلحاقه بالضباط المتخصصين

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهم بقتل أحد الأشخاص «شاب» على طريق أوتوستراد المعادي، بعد أن أوهمه بإمكانية إلحاقه ضمن دفعة الضباط المتخصصين، واستولى منه على مبلغ مالي 150 ألف جنيه، لجلسة الغد للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل وأمانة سر شريف محمد علي ومحمد فاروق.

أوراق القضية

جاء في أوراق القضية، أنه في يوم 18 ديسمبر من العام الماضي، قتل المتهم أحد الأشخاص عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بعدما بيت النية وعقد العزم، على قتل المجني عليه، بعد أن اتفق معه على مقابلته على طريق أوتوستراد المعادي، وأن يحضر معه مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه، بعد أن أوهمه بإمكانية إلحاقه ضمن دفعة الضباط المتخصصين، وعند رؤيته ترجلا في مكان بعيد عن الأعين، وانقض عليه حتى فاضت روحه، وتركه جثة هامدة بمكان العثور عليه وسرقة المبلغ المالي منه.

واقترنت هذه التهمة بتهمة أخرى، وهي حيازة سلاح أبيض، بغير ترخيص من الجهة المختصة.

تهمة القتل العمد

بداية الواقعة، كانت بتلقي قسم شرطة المعادي، بلاغا من عدد من الأهالي يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص، ملقاة على الطريق وبه عدة طعنات، وبعد دقائق معدودة من تلقي البلاغ، انتقلت قوة أمنية من القسم لمكان الواقعة وتبين صحتها، وبمراجعة كاميرات المراقبة، أظهرت المتهم بصحبة المجني عليه، وبعمل الأكمنة الثابتة والمتنقلة له، جرى القبض عليه، واعترف تفصيليا بجريمته.

ووجهت له النيابة العامة، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بعدما بيت النية وعقد العزم على التخلص من المجني عليه لسرقة مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه، وذلك مقابل إلحاقه ضمن دفعة الضباط المتخصصين، بعد أن أوهمه بوجود علاقات قوية بينه وبين أحد الأشخاص الذي من الممكن مساعدته في ذلك.