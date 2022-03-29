إحالة سائق توك توك في الدقهلية إلى المفتي.. قتل والده وأشعل النار بأمه

قررت محكمة جنايات المنصورة الدائرة 9 بمحافظة الدقهلية، إحالة أوراق سائق توك توك إلى مفتي الجمهورية، لاتخاذ الرأي الشرعي في قرار اعدامه بعد اتهامه بقتل والده حرقا، والشروع في قتل والدته، وذلك في أول أيام شهر رمضان الماضي بأن بيت النية وعقد العزم علي قتله‏ وأحضر زجاجة تحوي مادة معجلة علي الاشتعال «جازولين» وقصد بها إلي محل إقامته وما أبصرته عيناه ‏فقام بإلقائها علي جسده وتوصيلها بمصدر لهب «قداحة» فابتلعت النار جسده‏، وتسبب في إصابة والدته بحروق.

صدر القرار برئاسة المستشار حسين عبدالكريم قنديل، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار ‏محمد عبدالغفار ‏عبد الرزاق، والمستشار ياسر عبد القادر السعيد، وأمانة سر محمد عيسى عمر، وذلك في المحضر رقم 3446 لسنة 2021 جنح مركز نبروه.

المتهم أشعل النار في والده

وأحيل المتهم «رامي إسماعيل 35 سنة سائق توك توك» والمقيم في قرية «درین» دائرة مركز نبروه بمحافظة الدقهلية إلي محكمة جنايات المنصورة، لاتهامه بقتل والده «إسماعيل ع. ع.»، 63 سنة، فلاح يعدما تسبب في إصابته بحروق بالساقين والذراعين من الدرجتين الثانية والثالثة بنسبة 60% مما تسبب في وفاته، وإصابة والدته «صباح ع. ا.»، 57 سنة ربة منزل بحروق متفرقة بالجسم من الدرجتين الثانية والثالثة بنسبة 40 %، ، وجرى تحويلهم إلى مستشفى الطوارىء بالمنصورة.

إحالة املتهم لإي محكمة جنايات المنصورة

وأحالت النيابة العامة المتهم ‏«رامي إسماعيل 35 سنة» إلي محكمة جنايات المنصورة لأنه بتاريخ 13/4/2021 بدائرة مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، قتل المجني عليه والده «إسماعيل ع. ا.» عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم علي قتله، لما فاض به صدره من غيظ مفتري وعقل أداره شيطانه وجسده وأحضر زجاجة تحوي مادة معجلة علي الاشتعال جازولين وقصد بها إلي محل إقامته وما أبصرته عيناه فقام بإلقائها علي جسده وتوصيلها بمصدر لهب "قداحة" فابتلعت النار جسده وألحقت به الإصابات الموصوفة في التقرير التشريحي.

وجاء بأمر الإحالة، أنه في ذات المكان وفي رابطة زمنية واحده، شرع في قتل المجني عليها والدته «صـباح ا. ع » عمـدا مع سبق الاصرار بأن بيـت النيـة وعقـد العـزم علـى قتلهـا، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به، وهـو مداركتها بـالعلاج.