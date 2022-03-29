محمد محمود عبد العزيز: «ملف سري» مفاجأة دراما رمضان 2022

قال الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، إن مسلسل «ملف سري» الذي سيعرض خلال الشهر الكريم، سيكون مفاجأة السباق الدرامي الرمضاني لعام 2022، بسبب قصته التي لم يتطرق أحدا لها من قبل.

محمد محمود عبد العزيز يجسد شخصية ليل المصري في الأحداث

أوضح محمد محمود عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مسلسله الجديد «ملف سري»، عمل درامي يدور في إطار من الرومانسية والأحداث وكافة فنون الدراما، مضيفا: «ملف سري عمل درامي مختلف ومغاير تماما عن كافة الأعمال المقرر عرضها خلال الشهر الكريم، سيكون نقطة محورية جديدة في مشوار كافة أبطال العمل وعلى رأسهم الفنان هاني سلامة بطل العمل، المسلسل يقدم كافة ألوان الدراما من رومانسية وأكشن ومغامرة، وأتمنى أن يكون العمل هو الحصان الرابح لعام 2022».

أحداث العمل تدور في عام 2013، وما شهدته البلاد من حالة انفلات أمني، مرورًا بأحداث عديدة يتناولها المسلسل بشكل واقعي.

أحداث مسلسل «ملف سري»

ويجسد محمد عبد العزيز في العمل شخصية ليل المصري، و«ملف سري» من بطولة هاني سلامة، عائشة بن أحمد، إدوارد، مادلين طبر، نضال الشافعي، كارولين عزمي، شيرين، قصه وسيناريو محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي، إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

يذكر أن محمد محمود عبد العزيز كان قد شارك مؤخرا في بطولة مسلسل «نقل عام» مع الفنان محمود حميدة والفنانة سميحة أيوب، والفنانة سوسن بدر ومريهان حسين، ومن إخراج عادل أديب.