هاني سلامة في زي القاضي من كواليس مسلسل ملف سري «صور»

نشر الفنان هاني سلامة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة له من كواليس مسلسل «ملف سري»، والذي يجسد خلاله دور قاضٍ.

وعلق هاني سلامة قائلا: «المستشار يحيى عز الدين من كواليس ملف سري رمضان 2022».

مسلسل «ملف سري»

مسلسل «ملف سري» من بطولة هاني سلامة، أحمد بدير، أنوشكا، هنا شيحة، محسن محيي الدين، ماجد المصري، مادلين طبر، عائشة بن أحمد، وغيرهم من النجوم، والعمل تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسين البلاسي، وإنتاج ريمون مقار.

وكشف سلامة منذ أيام تفاصيل الشخصية التي يجسدها في المسلسل وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: «في وقت اختلت فيه موازين العدالة وساد فيه الفساد.. يجد المستشار يحيى عز الدين نفسه، أمام قرار مصيري، إما أن ينتصر للعدل والشرف والمبادئ التي تربى عليها، أو يرضخ للتهديدات التي يواجهها، والتي تصل لحد الموت له ولأسرته».

ومن المقرر عرض المسلسل يوميًا في رمضان على «DMC CBC، الحياة، المحور، وMBC دراما».

مسلسل بين السما والأرض

وشارك هاني سلامة في الموسم الرمضاني الماضي 2021 من خلال مسلسل «بين السما والأرض» والذي ينتمي لمسلسلات الـ15 حلقة، ومأخوذ عن قصة نجيب محفوظ.

ودارت أحداث المسلسل في يوم واحد، داخل مصعد يحدث له عطل مفاجئ، ويُحبس عدد من الأشخاص بداخله، ويبدأ كل منهم تذكر مشكلاته وأزماته التي تواجهه خلال حياته.

مسلسل «بين السما والأرض»، بطولة «هاني سلامة، غادة عادل، سوسن بدر، أحمد بدير، درة، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، منى عبد الغني»، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل.