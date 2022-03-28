رحمة حسن تروج لمسلسل «ملف سري»: «فاضل كام يوم ونعرف الحكاية»

نشرت الفنانة رحمة حسين صورة من كواليس مسلسل «ملف سري» تجمعها بالفنان هاني سلامة، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2022، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام».

وعلقت:«نور ويحيي، ملف سري.. فاضل كام يوم ونعرف الحكاية».

أبطال مسلسل «ملف سري»

مسلسل «ملف سري» من بطولة هاني سلامة، أحمد بدير، أنوشكا، هنا شيحة، محسن محيي الدين، ماجد المصري، مادلين طبر، عائشة بن أحمد، وغيرهم من النجوم، والعمل تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسين البلاسي، وإنتاج ريمون مقار.

ومن المقرر عرض المسلسل يوميًا في رمضان على «DMC CBC، الحياة، المحور، وMBC دراما».

وتدور أحداث المسلسل حول المستشار يحيى عز الدين، الذي يجد نفسه أمام قرار مصيري، إما أن ينتصر للعدل والشرف والمبادئ التي تربى عليها، أو يرضخ للتهديدات التي يواجهها، لإنقاذ أسرته من الموت.

أعمال رحمة حسن الفنية

يذكر أن الفنانه رحمة حسن شاركت في المسلسل الاجتماعي الناجح «سابع جار» أمام الفنانه الراحلة دلال عبدالعزيز، إذ كانت تجسد إحدى بناتها التي تفكر في التلقيح الصناعي دون زوج لكي يكون لديها طفل فقط.

مسلسل «سابع جار» بطولة دلال عبدالعزيز وشيرين وهناء الشوربجي وأسامة عباس وصفاء جلال وهيدي كرم وهاني عادل، والشباب محمد علاء وسارة عبدالرحمن ودعاء حجازي وأحمد داش، تأليف هبة يسري، وشارك في الإخراج آيتن أمين ونادين خان وهبة يسري.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي حول عمارة سكنية في مصر الجديدة، وما يخفية كل باب مغلق من قصة كل ساكن في العقار من مشاكل وأزمات يخفيها الأبواب المغلقه في حين يتظاهر كل واحد بالسعادة.