مادلين طبر تكشف تفاصيل دورها بـ«ملف سري»: صورت مشاهدي في «دار الهلال»

أعربت الفنانة مادلين طبر عن سعادتها لعودتها مرة أخرى للدراما الرمضانية من خلال مسلسل «ملف سري» الذى تشارك في بطولته مع الفنان هاني سلامة.

مادلين طبر: أجسد دور رئيسة تحرير جريدة وطنية

وقالت مادلين طبر في تصريحات لـ«الوطن» عن مشاركتها في المسلسل: «أجسد دور الصحفية الهام النجار، وهي رئيس تحرير جريدة مصرية داعمة للوطن، تحمي بقلمها الوطن في ظل التهديدات التي شهدها من جماعة الإخوان الإرهابية خلال فترة عام 2013».

وأشارت إلى أنها قامت بتصوير مشاهدها من داخل مكاتب مؤسسة «دار الهلال» الصحيفة التي كانت تحبها منذ قدومها الى مصر.

أحداث العمل تدور في عام 2013، وما شهدته البلاد من حالة انفلات أمني، مرورًا بأحداث عديدة يتناولها المسلسل بشكل واقعي

و«ملف سري» من بطولة هاني سلامة، عائشة بن أحمد، إدوارد، مادلين طبر، نضال الشافعي، كارولين عزمي، شيرين .قصه وسيناريو محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي، إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

محمد رشاد ضيف شرف في مسلسل «ملف سري»

يذكر أن الفنان محمد رشاد كان كشف من قبل لـ«الوطن» عن مشاركته في مسلسل «ملف سري» كضيف شرف، حيث من المقرر أن يظهر في إحدى حلقات المسلسل من أجل أن يظهر بشخصيته الحقيقة، ويؤدي أغنية خاصة بالمسلسل، وهي المرة الأولى التي يشارك فيها في دراما رمضان 2022.

كما أن مسلسل «ملف سري» من نوعية المسلسلات التي تدور في فلك الرومانسية والأكشن.