تفاصيل مسلسل «ملف سري» لـ هاني سلامة قبل عرضه في رمضان

يواصل الفنان هاني سلامة تصوير مسلسله الجديد «ملف سري»، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث يجسد دور المستشار يحيي عز الدين، وتدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي.

هاني سلامة يقدم دور المستشار يحيي عز الدين

يظهر الفنان هاني سلامة بشخصية مختلفة، عما ظهر به من قبل، ويستعرض المسلسل الفترة التي وقعت بعد عام 2013 والانفلات الأمني والدور الذي قامت به جماعة الإخوان الإرهابية في زعزعة استقرار للدولة المصرية.

ويعرض المسلسل على قناة الحياة وقناة dmc، وسوف يتم تحديد موعد مسلسل «ملف سري»، قبل بداية موسم شهر رمضان المقبل بأيام قليلة .

قصة مسلسل «ملف سري» لهاني سلامة

تدور قصة مسلسل «ملف سري» لـ هاني سلامة، في إطار تشويقي يخاطب كل فئات المجتمع ليحوز على إعجابهم، حيث إن الدولة في عام 2013 كان هناك عدة مشكلات بها، والمسلسل يعرض في إطار تشويقي اجتماعي وأكشن بحيث يتم تقديم وجبة درامية دسمة تخاطب مختلف فئات المجتمع، ويكشف عن محاولة جماعة الإخوان السيطرة على المؤسسات المختلفة في مصر وكيفية التصدي لهذه الأمور الخطيرة من مختلف الجهات.

أبطال المسلسل يكشفون عن الكواليس

تحدث المنتج ريمون مقار، عن المسلسل موضحًا أنه يناقش مجموعة من القضايا المهمة خلال حقبة زمنية فاصلة في تاريخ مصر الحديث، بينما قال محمود حجاج مؤلف المسلسل في تصريحات تلفزيونية: «بنحاول نبين الفساد في عام 2013 والمناوشات مع الإعلام والشرطة والقضاء، حتى يتم تمرير الفساد، وهو ما عشناه جميعا، لكن كل ده من غير ما نعرض للناس مشاهد مش حبّاها، وإحنا كقوة ناعمة نحاول إننا نوصل للناس تأثير اللي بيحصل دلوقتي عن طريق الدراما، وبنقارن اللي كان بيحصل في 2013 بدلوقتي عشان الناس تعرف إننا في نعمة وأمان كبير جدا واستقرار اقتصادي وسياسي وفني».