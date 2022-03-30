برعاية «الشباب والرياضة».. أبرز المعلومات عن مبادرة «اتحضر للأخضر» بالفيوم

وصلت المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر» لمحافظة الفيوم برعاية وزارة الشباب والرياضة، حيث أقامت الإدارة المركزية للطلائع بالوزارة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة البيئة فعاليات المبادرة الرئاسية، بمحافظة الفيوم، بحضور طلائع شعبة البيئة، حيث تضمنت الفعاليات كلمة مع الطلائع عن أهمية زراعة الأشجار للإنسان، وكيفية الزراعة الصحيحة للشتلات والأشجار، وزرع الطلائع الأشجار والشتلات، أعقبها حضور ندوة حول ترشيد استخدام المياه، من خلال التعرف على مصادر المياه العذبة في مصر، وخاصة نهر النيل، ومعرفة حصة مصر من مياه النيل وفقا لاتفاقية 1959 بين مصر والسودان، والتطرف في استخدام المياه في الزراعة والصناعة ومياه الشرب، ما يتطلب ترشيد استخدام المياه.

فعاليات برنامج مبادرة اتحضر للأخضر في الفيوم

وشهدت فعاليات وزارة الشباب والرياضة، حول المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر» محاضر ألقاها الدكتور محمد يوسف - مدير إدارة التحرير الصحفي بالإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي، ثم انتقل الطلائع إلى ندوة وورشة عمل تدور حول التوعية البيئية، وخطورة التلوث بأشكاله المختلفة على الإنسان، والتعرف على المحميات الطبيعية فى مصر، التنوع البيولوجي وتغير المناخ والاحتباس الحراري، والتى حاضر فيها الدكتور وائل رضا - رئيس وحدة الشباب بوزارة البيئة، واختتم بالأمس بتوزيع الهدايا على الطلائع.

يذكر أن محافظة الفيوم تعتبر المحطة الثالثة عشرة والأخيرة من هذه المرحلة.

دعم وتعزيز الهدف الرقمي باستراتيجية 2030

«الوطن» تستعرض أهم المعلومات عن المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر» في النقاط التالية :

1- تستهدف المبادرة دعم وتعزيز الهدف الرقمي الذي تم وضعه -لأول مرة- في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة «مصر 2030»، والتي تهدف لخفض التلوث بالجسيمات الصلبة بنسبة 50% بنهاية عام 2030.

2 -تستهدف المبادرة نشر الوعي بالحفاظ على المحميات الطبيعية وإدارتها وفق المستويات العالمية بما يضمن الحفاظ على توازن النظم الأيكولوجية وتنوعها البيولوجي مع تعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

3 - تعتمد المبادرة على مواصلة جهود وإجراءات مواجهة تلوث الهواء منها أنشطة تحسين جودة الهواء ودعم وسائل رصد نوعية الهواء.

4 - زيادة عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء المحيط 102 محطة ومن المستهدف الوصول إلى 120 محطة بحلول عام 2030 موزعة على جميع المناطق المختلفة بالجمهورية.

زيادة التنافسية وتوفير فرص عمل جديدة

5 - تدعم المبادرة الاقتصاد وزيادة التنافسية وتوفير فرص عمل جديدة مع وفاء مصر بالتزاماتها الدولية والإقليمية تجاه الاتفاقيات الدولية بما يحقق الحفاظ على استدامة استخدام الموارد الطبيعية كحق أصيل للأجيال القادمة.