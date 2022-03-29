المخالفات المرورية من أكثر ما يهتم به المواطنون ويبحثون عنه عبر محركات البحث المختلفة، حتى لا تتراكم عليهم المخالفات المالية، ما جعل موقع النيابة العامة الرسمي يتيح للمواطنين فرصة استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة إلكترونيا من المنزل، حتى يستطيع المواطن معرفة القيمة المالية للغرامات المسجلة عليهم، فضلا عن تقديمها الكثير من الخدمات المرورية وغير المرورية الأخرى.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المواطنين بشكل دائم، نوضح من هخلال هذا التقرير خطوات استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة، من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة، والتي جاءت كالتالي:

خطوات استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة

- يقوم المواطن الراغب في استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة بالدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة من هنــــــــــــــــا.

- بعد ذلك يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بخدمات المرور بالنقر على الأيقونة الخاصة بها وهي «خدمات نيابات المرور».

- وبعد الضغط عليها تظهر الكثير من الاختيارات المختلفة أمام المواطن الراغب في الاستعلام والتي تتمثل في «الاستعلامات، التصالح الفوري، الدفع، التظلمات، خدمات متابعة الطلبات»، ليقوم المواطن بالضغط على «الاستعلامات».

- ثم يتم الاختيار بين مخالفات الرخصة المراد الاستعلام عنها، سواء كانت مخالفات رخص المركبات، أو مخالفات رخص القيادة.

- ثم يقوم المواطن بإدخال عدد من البيانات الخاصة بالرخصة المراد الاستعلام عنها، ففي حالة الرغبة في الاستعلام بالحروف والأرقام، يتم الضغط على الايقونة الخاصة بذلك، ثم يتم إدخال رقم الرخصة ثم حروف السيارة.

- في حالة الرغبة في الاستعلام عن المخالفات المرورية على السيارة بالأرقام فقط، يتم إدخال رقم الرخصة، ثم اختيار المحافظة التابعة لها رخصة السيارة، ثم تحديد نوع الترخيص.

إجمالي المخالفات

- بعد الانتهاء من إدخال البيانات المطلوب إدخالها والخاصة بالرخصة، يتم الضغط على إجمالي المخالفات حتى تظهر أمام المواطن قيمة المخالفات المسجلة لديه.

- وفي حالة إذا كان المواطن يرغب في دفع قيمة المخالفات، يقوم بالعودة للقائمة الرئيسية الخاصة بمخالفات المرور، ثم يتم الضغط عليها واختيار طريقة الدفع المناسبة للمستعلم.