هنادي مهنا: كنت مرعوبة من شخصية سلمى في «مكتوب عليا»

تخوض الفنانة هنادي مهنا تجربة الدراما الكوميدية لأول مره في مسيرتها من خلال مسلسل «مكتوب عليا»، الذي تشارك في بطولته بجانب أكرم حسني وعمرو عبد الجليل وآيتن عامر، وعدد آخر من النجوم.

وقالت هنادي مهنا إنها قررت خوض تجربة الكوميديا لأول مرة في مسيرتها الفنية، معتبرة أن الأمر به تحد كبير لنفسها ولقدراتها التمثيلية، مشيرة إلى أن الوقوف أمام نجوم في الكوميديا مثل أكرم حسني وعمرو عبد الجليل هو أمر في غاية الصعوبة، ولكنهم أضافوا لها الكثير خلال العمل.

هنادي مهنا وتعاونها مع المخرد خالد الحلفاوي

وأشارت هنادي في بيان لها إلى سعادتها بالتعاون مع المخرج خالد الحلفاوي لأول مره، مؤكدة أنه مخرج صاحب رؤية وقادر على توجيهها بشكل كبير حتى تخرج أفضل ما لديها من امكانيات، قائلة: «كنت مرعوبة في البداية ولكن مع أول يوم تصوير بدأ الخوف يزول وتأقلمت مع فريق العمل، حتى أنني أصبحت أعمل مساعدة للمخرج خالد الحلفاوي في الكثير من الأحيان».

هنادي مهنا تعيش قصة حب مع أكرم حسني في مكتوب عليا

وأوضحت هنادي أنها تقدم شخصية «سلمى» موظفة في بنك، ويحبها أكرم حسني دون أن تعرف، ويسعى للتقرب منها بطرق كوميدية، حتى تعرف حقيقة مشاعره تجاهها، ولأنها شخصية تسير خلف قلبها ولا تنخدع في المظاهر، فترتبط به لثقتها أنه يحبها، ووسط أحداث كوميدية كثيرة تكتشف مدى جدعنته وطيبته وخفة ظله، وتصبح بجانبه طوال الوقت.

وأضافت أن أغلب أبطال العمل لديهم قدرة كبيرة على تقديم كوميديا جاذبة للجمهور، مؤكدة أن الجمهور سيشاهدها في شكل جديد تماما ومختلف لم تقدمه من قبل، قائلة: «كنت أذهب للتصوير حتى في الأيام التي ليس لي بها مشاهد لأتابع كافة التفاصيل وأتواجد مع زملائي وسط حالة من الحب والمودة والضحك، حقيقى أجواء التصوير كانت رائعة جدا ومميزة».