هنادي مهنا: «برفض الأعمال الكوميدية لأن دمي مش خفيف»

تخوض الفنانة هنادي مهنا تجربة الغناء بشكل احترافي للمرة الأولى من خلال فيلم «تماسيح النيل» للمخرج سامح عبد العزيز، والذي يشارك في بطولته مجموعة من نجوم الكوميديا من بينهم خالد الصاوي، مصطفى خاطر، حمدي المرغني، بيومي فؤاد بالإضافة إلى سوزان نجم الدين.

وأوضحت هنادي مهنا في لقاء مع برنامج «ET بالعربي»، أن الغناء كان حلم حياتها منذ الطفولة، وبالتالي عندما عرض عليها دور يتضمن التمثيل والغناء في فيلم «تماسيح النيل» تحمست جدا للمشاركة، قائلة: «يعمل على ألحان الأغاني والموسيقى التصويرية الفنان الكبير عادل حقي، وأقدم الأغاني خلال الأحداث بعدد من اللغات منها إسباني، إنجليزي، فرنسي بالإضافة إلى اللغة العربية بلهجات متعددة، منها الصعيدي والنوبي».

هنادي مهنا تغني بـ 5 لغات في «تماسيح النيل»

وعن تفاصيل دورها في الفيلم، كشفت «هنادي» أنها تؤدي دور كوميدي بالرغم من عدم اقتناعها بقدرتها على تقديم هذا النوع من الأعمال، «أرفض الأعمال الكوميدية اللي بتتعرض علي لأني عارفة أن دمي مش خفيف، ولكن العمل ده تحديدا بيعتمد على كوميديا المواقف بجانب وجود أحداث درامية، ومليئ بالأغاني والاستعراضات، فهو من الأعمال السينمائية المختلفة تماما».

هنادي مهنا تشارك في «ليلة العيد»: يناقش قضايا النساء في المجتمع

وتكرر هنادي مهنا التعاون مع المخرج سامح عبد العزيز في فيلم «ليلة العيد»، الذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم يسرا، سميحة أيوب وسيد رجب، بالإضافة إلى ريهام عبد الغفور ونجلاء بدر، وتدور أحداثه بشكل خاص حول قضايا السيدات في المجتمع المصري، ومأخوذة عن قصص إنسانية واقعية.