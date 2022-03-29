دانا الفردان تطرح أغنيتها الجديدة «سالستيس» من ألبوم إنديجو

أطلقت الفنانة القطرية دانا الفردان، اليوم، معزوفتها الموسيقية الجديدة «سالستيس»، من ألبومها الغنائي الجديد «إنديجو»، الذي طرحت منه أغنية واحدة خلال الفترة الماضية.

ألبوم دانا الفردان بعنوان «إنديجو»

وأوضحت دانا لـ«الوطن»، أن المقطوعة الموسيقية والأغنية الجديدة الخاصة بها مفعمة بالمشاعر الجياشة والملحمية كلما بلغ الإيقاع ذروته.

وشكرت دانا، كل من شاركها في الأغنية، وهم: عازف الكمان والملحن السوري مياس اليماني، وعازف الكمان الرئيسي جيوفاني باسيني وسالي هربرت، والأوركسترا الفلهارمونية القطرية.

دانا الفردان عضو الأوركسترا الفلهارمونية القطرية

وتعتبر أغنية سالستيس ثاني أغنية منفردة من الألبوم السيمفوني المرتقب إنديجو، والمقرر إصداره في مايو 2022.

كما أوضحت دانا أن سالستيس، تمثل المساحة التي نجدها بداخلنا، وتتيح لنا التألق من خلالها؛ فهي الضوء الذي يحرر التوهج اللامتناهي الذي نحمله بداخلنا جميعًا.

تفتخر دانا بإرثها القطري، وهي السفيرة الثقافية لأوركسترا قطر الفلهارمونية، ومنذ عام 2018، أصبحت أغانيها هي الموسيقى الأساسية للخطوط الجوية القطرية.

ودخلت دانا أيضا عالم المسرح، وتعاونت مع نديم نعمان في كتابة وإنتاج المسرحيات الموسيقية، بهدف جلب الشخصيات والأفكار العالمية والليبرالية والمتسامية من الشرق الأوسط إلى الجمهور الغربي العالمي ومنصة West End.