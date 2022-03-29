أغنية «بعودة يا بلادي» لـ ويجز تكسر حاجز الـ3 ملايين مشاهدة في 10 أيام

حققت أغنية «بعودة يا بلادي» لمطرب الراب ويجز تفاعلا كبيرا خلال الفترة الماضية منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، إذ جرى تقديمها ضمن أحداث فيلم «كباتن الزعتري» وتتحدث عن طموحات اللاجئين.

طرح أغنية «بعودة يا بلادي» باللغتين العربية والإنجليزية

وتخطت أغنية «بعودة يا بلادي» لويجز حاجز الـ3 ملايين مشاهدة خلال 10 أيام فقط من طرحها عبر «اليوتيوب»، وقدمها لجمهوره باللغتين العربية والإنجليزية، كما شهد فيديو كليب الأغنية تسليط الضوء على معسكرات اللاجئين وطموحات الشباب بداخل هذه المعسكرات.

أحداث فيلم «كباتن الزعتري»

يحكي فيلم «كباتن الزعتري» قصة صديقين من اللاجئين يقيمان في معسكر الزعتري بالأردن، وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي يعانيان منها، يمتلكان طموحًا عاليًا ويحلمان بكرة القدم، وأن يصبحا لاعبين مشهورين، ويحاولان تحقيق ذلك من خلال إحدى الأكاديميات الرياضية، التي تقوم بزيارة المخيم.

عُرض الفيلم لأول مرة في الولايات المتحدة أثناء المسابقة الدولية لمهرجان صندانس السنوي، كما أنه حصل على عدد جوائز في الدورة الأخيرة من مهرجان الجونة السينمائي، كما عُرض في دور العرض المختلفة في مصر خلال الأسبوع الجاري منذ يوم الأربعاء الماضي 23 وحتى 30 مارس الجاري.

أبطال فيلم «كباتن الزعتري»

والفيلم تأليف أحمد الزغبي ومن إخراج علي العربي، ويشارك في بطولته كل من: فوزي قطليش، ومحمود داغر وعدد من اللاعبين العالميين منهم: البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والإسباني تشافي هيرنانديز، والألماني توماس مولر، والهولندي آريين روبن، والفرنسي فرانك ريبيري والفرنسي ديفيد تريزيجيه والتشيلي أرتورو فيدال.

أغنية «البخت» تتخطى الـ41 مليون مشاهدة

كما حقق ويجز تفاعلا كبيرًا بأغنيته الجديدة «البخت» والتي طرحها الشهر الماضي على «اليوتيوب» والمنصات الإلكترونية المختلفة، إذ حصدت الأغنية مشاهدات عديدة، وتخطت الـ41 مليون مشاهدة خلال شهر من طرحها، كما تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.