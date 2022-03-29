النبراوي: 10 آلاف جنيه زيادة مرتقبة في مشروع علاج المهندسين وأسرهم

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إنه سيطرح على أول اجتماع لمجلس النقابة زيادة حد الاستفادة من مشروع علاج المهندسين وأسرهم بقيمة 10 آلاف جنيه، بحيث يصل إلى 40 ألف جنيه، بدلا من 30 ألف جنيه حسب آخر زيادة أقرتها الجمعية العمومية الأخيرة للنقابة.

مشروع علاج المهندسين

وأوضح النبراوي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ شعب نقابة المهندسين السبعة تجري انتخاباتها منذ أمس لاختيار ممثليها في مجلس النقابة العامة، لافتا إلى أنه من المقرر أن يعقد المجلس أول اجتماع له الأسبوع المقبل.

وأعلن نقيب المهندسين اعتماد وزير الموارد المائية والري لنتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2022، موضحا أنه سيتم تنفيذ أي حكم قضائي نافذ يحصل عليه أي مهندس، كما طالب بضرورة التكاتف لإنجاز ما وصفه بالمهمة الصعبة لخدمة الأعضاء.

وأصدر المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، تعميما بوقف كل القرارات الصادرة بعد إعلان نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2022، لكنه أوضح بعد ذلك أن هذا التعميم لا يشمل قرارات الجمعية العمومية والتي من بينها زيادة معاشات نقابة المهندسين.

زيادة معاشات نقابة المهندسين

كانت الجمعية العمومية الأخيرة لنقابة المهندسين التي عقدت في 17 مارس الجاري بحضور المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين السابق، وافقت على زيادة معاشات النقابة من 960 جنيها إلى 1200 جنيها بزيادة 240 جنيها، على أن يتم التطبيق أول أبريل 2022 المقبل.

كما وافق أعضاء الجمعية العمومية على بند رفع حد الرعاية الصحية والذي كان يقدر بـ27 ألف جنيه ليصل إلى 30 ألف جنيه، إضافة إلى موافقة الأعضاء الحضور على دعم صندوق الرعاية الاجتماعية بمبلغ 20 مليون جنيه.