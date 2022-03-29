«المهندسين»: 92 مليون جنيه ضرائب وغرامات مستحقة على النقابة «فيديو»

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن النقابة لديها مشكلة في إقرار ضرائب قيمة مضافة على نقابة المهندسين بما يقرب من 44 مليون جنيه واجبة السداد، مضيفا: «نحن سنستكمل إجراءات قضائية لوقف هذا القرار ونرى أنه مخالف لقانون النقابة لكن تم فرضها منذ فترة ونحن جادون في وقف هذا الإجراء».

نقيب المهندسين

وقال نقيب المهندسين، في فيديو بثه عبر صفحته الشخصية موجهًا حديثه لأعضاء النقابة قائلا: «القضية الثانية الخاصة بأرض مستشفى المهندسين فوجئنا بأن هناك قرار بأن نهاية المهلة الخاص بها في شهر مايو أي بعد شهر رمضان المبارك وبدأن اليوم إجراءات طلب مد هذه المدة لكي نستكمل المشروع الذي سيقام على هذه الأرض بموافقة كاملة من زملائنا المهندسين وعبر جمعية عمومية غير عادية شفافة فسنبدأ إجراءات المحافظة على الأرض مع زملاء أعزاء لنا في وزارة الإسكان».

مشروع إسكان المهندسين

وواصل النبراوي: «هناك قضية ثالثة بها مشكلة وهي قضية مشروع الـ 18 فدان للإسكان في مدينة السادس من أكتوبر، هناك غرامة على النقابة ب48 مليون جنيه سنسعي للتفاوض مع وزارة الإسكان لتقليلها أو تخفيضها حتى يتسنى لنا أن نتحرك لهذا المشروع في أفضل وضع».

وقال نقيب المهندسين، إنه أراد أن تكون هذه الأمور واضحة الإيجابيات والسلبيات ونتعهد بشفافية كاملة في التعامل في الفترة المقبلة، محاضر جلسات المجلس الأعلى ومحاضر جلسات الشعب ستكون متاحة للجميع على صفحة النقابة وموقع النقابة الذي سنبدأ في إعداده للتعامل مع كل الزملاء المهندسين.

واختتم طارق النبراوي حديثه للمهندسين قائلا: «أيضا رقمنة النقابة ملف بدأنا في إعداد اللجنة المختصة له وسنشرع في الفترة المقبلة وبشكل سريع لاتمام أكبر قدر ممكن وليدنا هدف وهو أن انتخابات 2024 سيكون بها التسجيل إليكترونيا في أي مكان بجمهورية مصر العربية، لدينا طموح كبير وشغل مكثف والجميع مهيأ له، والمجلس سيكتمل تشكيله في منتصف الأسبوع المقبل، موجهًا التهنئة لجموع المهندسين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك».