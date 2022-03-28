سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 28-3-2022 في مصر

يتابع المستثمرون وحتى المواطنين بشغف مؤشرات تحرك أسعار الذهب في البورصات العالمية مع بداية التعاملات اليوم الاثنين، بعد انتهاء الراحة الأسبوعية لأسواق المال يومي الجمعة والسبت الماضيين، واللذان كانا السبب في استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 عالميًا، بينما ارتفع بشكل طفيف بسبب ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

وتزداد بشكل يومي عمليات البحث عن أسعار الذهب في ظل التذبذب الواضح في ما بين ارتفاع وانخفاض بشكل كبير، ولذلك تعرض بوابة «الوطن» في التقرير التالي أسعار الذهب وبالأخص سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شعبية في بداية معاملات اليوم الاثنين الموافق 28 مارس في البورصات العالمية والسوق المحلي.

سعر الذهب عيار 21

وسجل العيار الأكثر شعبية في السوق المصري، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، بين 975 إلى 995 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

بينما تباين سعر جرام الذهب عيار 24، الذي يباع في الأسواق على شكل سبائك، ما بين 1114 إلى 1137 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما عن سعر جرام الذهب عيار 18 فتراوح اليوم بين 836 إلى 853 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 ووزنه 8 جرامات تقريبا، اليوم ما بين 7800 إلى 7960 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم الاثنين في أسواق المال

وجاءت أسعار الذهب في بداية معاملات اليوم في أسواق المال العالمية، جاءت كما يلي: سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 نحو 1015 جنيهًا، بما يعادل 54.72 دولار، وتراوح عيار 18 اليوم، نحو 870.07 جنيه بقيمة 46.90 دولار، كما سجل جرام الذهب من عيار 24 اليوم نحو 1160 جنيهًا، بما يعادل 62.53 دولار، وسجل الجنيه الذهب 8121 جنيهًا، بما يعادل 437.75 دولار.