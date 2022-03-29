سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 29-3-2022 في مصر

إتمام البعض حفلات الخطوبة في شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك يدفعهم لمتابعة سعر أعيرة المعدن الأصفر وتحديدا سعر جرام الذهب عيار 21 كونه الأكثر إقبالًا على شرائه من قبل المستهلك المصري لاعتبارات كثيرة منها أن هذا العيار يحفظ قيمته أثناء عملية البيع في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

وشهدت جميع الأعيرة حالة من التذبذب الفترة الماضية بعد أن شهد ارتفاعًا ملحوظًا أربك المشهد الاقتصاد عالميا، وعليه تعرض بوابة «الوطن» في التقرير التالي أسعار الذهب وتحديدًا سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء الموافق 29 مارس في البورصات العالمية والسوق المحلي.

سعر الذهب عيار 21

في البداية جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء، ليسجل بين 975 إلى 985 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبشأن سعر جرام الذهب عيار 18 فتراوح اليوم بين 836 إلى 844 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء ما بين 1114 إلى 1126 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل اليوم الثلاثاء سعر الجنيه الذهب عيار 21 ما بين 7800 إلى 7880 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم الاثنين في أسواق المال

وبشأن أسعار الذهب في أسواق المال، فسجلت أسعار الذهب في بداية معاملات اليوم الثلاثاء داخل أسواق المال العالمية، لتسجل الأتي:

- سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 اليوم الثلاثاء نحو 1132 جنيهًا، بما يعادل 61.85 دولار.

- سجل سعر الجنيه الذهب في أسواق المال نحو 7925 جنيهًا، بما يعادل 432.95 دولار.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء نحو 990.68 جنيه، بما يعادل 54.12 دولار.

- تراوح سعر عيار 18 اليوم الثلاثاء، نحو 849.15 جنيه بقيمة 46.39 دولار.