برلماني: 7% الحد الأدنى في زيادة المرتبات

قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اليوم شهد توجيه نواب البرلمان رسالة بالإجماع بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حرص على زيادة علاوة العاملين في الدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وأصحاب المعاشات بكل أنواعها الذين يحصلون على زيادة 13%.

زيادة المعاشات بنسبة 13%

وأضاف «عبد الفضيل»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة»، المذاع مساء اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الشخص الذي يخرج معاش 2 إبريل المقبل، يستفيد من الزيادة المقررة وهي 13%، مؤكدا أن الحد الأدنى في زيادة المرتبات 7%.

زيادة الرئيس للموظفين

وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حدد الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي بـ2700 جنيه، متابعا: «ده حق المواطن ياخده كل شهر».

أمر الرئيس السيسي بزيادة المرتبات

وأمر الرئيس عبد الفتاح سعيد السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور وتطبيق الزيادة استثناء بداية من إبريل المقبل بدلا من يوليو في ظل زيادة نسبة التضخم في الاقتصاد نتيجة لرفع سعر الفائدة بالبنك المركزي الأمريكي، الذي جاء عقب بداية الحرب بين دولتي روسيا وأوكرانيا نهاية فبراير الماضي، التي عمد فيها الغرب فرض عقوبات اقتصادية على روسيا.