الملكة إليزابيث تظهر لأول مرة منذ 5 أشهر في حفل تأبين الأمير فيليب

ظهرت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، أمام الجمهور لأول مرة منذ 5 أشهر، خلال حضورها حفل تأبين زوجها الراحل الأمير فيليب، الذي توفي في أبريل الماضي عن عمر يناهز 99 عاما.

الملكة إليزابيث تتكئ على عصا

وتعد هذه هي المرة الثانية أيضا، التي تظهر فيها الملكة إليزابيث الثانية في فعالية علنية، وهي تتكئ على عصا.

ودخلت الملكة مبنى الكنيسة في منطقة وستمنستر بالعاصمة لندن، بصحبة ابنها دوق يورك، الأمير أندرو.

ظهور الملكة بعد غيابها عن قداس يوم الكومنولث

وفي بداية هذا الشهر، تغيبت الملكة إليزابيث الثانية البالغة من العمر 95 عاما، عن قداس يوم الكومنولث الذي أقيم في نفس الكنيسة.

وأعلن قصر باكنجهام، وقتها، أن الملكة إليزابيث الثانية التي تعافت مؤخرا من كورونا، لن تتمكن من حضور الفعالية.

وعقدت الملكة إليزابيث الثانية مؤخرا بعض الفعاليات بالفيديو كونفراس، من بينها اعتماد سفيري مصر والمغرب لدى المملكة المتحدة.