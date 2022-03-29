«دنيا» في دعوى طلاق بعد أسبوعين زواج: «بيضربني ويقلل مني»

لم تدم زيجتها الأولى سوى 6 أشهر فقط، وانفصلت عن زوجها بسبب إدمانه، وبعدها بأسابيع أصر والدها على زواجها مرة أخرى حتى لا تعيش بلقب مطلقة، وجعلها تعيش تجربة أخرى صغيرة لكن مريرة دامت 10 أيام فقط، وبسبب طريقة تعامل زوجها الثاني معها وضربه لها ومعايرته له بطلاقها، تركت المنزل وتوجهت لمحكمة الأسرة، وأقامت دعوى طلاق للضرر، بعد مرور أسبوعين فقط من الزواج.

وحكت «دنيا. ج»، في تصريح لـ«الوطن»، بصوت يكسوه الألم تفاصيل زيجتها الأولي، وقالت إنها أجبرت على الزواج حينها، بعدما رشحتها زوجة عمها له، وشكرت فيه لعائلتها وبعد اللقاء الأول وافق والدها، فكان شابًا لديه مؤهل دراسي جيد، ويباشر عمل والده، وطوال فترة الخطبة كان يعاملها بطريقة سيئة، لكن والديها كانا مهتمين بأنه ميسور الحال، وتمت الزيجة، وانتقلت للعيش معه، وبدأت رحلة مريرة انتهت بطلاقها.

زوجها الأول طلقها غيابيًا

وأشارت إلى أنها بعد الزواج بأيام عرفت أنه يتعاطى المخدرات طوال اليوم، ويظل تحت تأثيرها لساعات ويقضي يومه نائمًا لا عمل له، وعندما اعترضت ضربها وحبسها في المنزل ومنع زيارة أهلها، وعندما سنحت لها الفرصة بالهرب، ذهبت لمنزل أهلها، وعرفت بعد أشهر أنه طلقها غيابيًا، وحرمها من حقوقها الشرعية، وتسبب لها في فضيحة وسط عائلتها.

العائلة تعايرها بالطلاق

وعن زيجتها الثانية التي قررت أن تنهيها بيد القضاء، بعد أن سئمت من لسانه السليط ومعايرته لها، قالت دنيا، إنه بعد طلاقها الأول عاشت أيامًا سيئة وسط عائلتها، الذين ألقوا اللوم عليها وادعوا أنها السبب، وبدأوا ينادونها بالمطلقة، ووضعها كموعظة للأخريات.

والدها أجبرها على الزواج مرة أخرى

وبعد فترة عرضت عليها إحدى جاراتها الزواج من شاب عاد من إحدى الدول الأجنبية ويبحث عن عروسه، وبالطبع وافقت عائلتها على عرض الزواج، وعندما رفضت عنفها والدها وأجبرها على مقابلته، وإتمام الزيجة حتى لا تعيش بلقب مطلقة ويلتصق بها العار أكثر من ذلك، وبالفعل قابلته وزاد رفضها له، لكن عائلتها وافقت وحددت موعد الزواج.

بيقولها احمدي ربنا إني اتجوزتك وأنتي مطلقة

وانهارت دنيا من شدة البكاء، والتقطت أنفاسها قائلة: «بعد كام شهر لقيت نفسي اتجوزته، وبقيت عايشة مع إنسان أشبه بحيوان وهمجي، كل ما يحس إنه مضايق يضربني، ويداري عيوبه بأنه يقلل مني، وكل شوية يقولي أمال لو مكنتيش مطلقة، ويقولي إحمدي ربنا إني اتجوزتك وأنتي مطلقة».

دعوى طلاق للضرر بعد أسبوعين

وأنهت الزوجة العشرينية حديثها، بأنها تعيش في حسرة كبيرة، ودخلت في حالة اكتئاب حادة بسبب ما حدث لها خلال زيجتيها، لكنها راضية بقضاء الله وقدره، وتركت منزلها بعد 10 أيام فقط، وتوجهت لمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس، وأقامت ضده دعوى طلاق للضرر حملت رقم 2554، ولا تزال الدعوى أمام المحكمة.