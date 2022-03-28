«جيهان» في دعوى خلع: «بيسرق أكل أهلي من التلاجة ويديه لأمه»

«مجوعني وكمان بياخد الأكل اللي أهلي بيجبهولي ويديه لأمه، وبيسرق الأكل من التلاجة»، هذه الكلمات رددتها «جيهان. س» وهي تروي حكايتها خلال حديثها مع «الوطن»، بعد أن لجأت لمحكمة الأسرة، وأقامت دعوى خلع ضد زوجها «سيد. م» بسبب تصرفاته الغريبة التي لم تتحملها.

أوضحت «جيهان» أنها رأته أكثر من مرة يسرق الطعام من الثلاجة، ويعيطه لوالدته رغم يسار حالهم، وقالت «اللي فيه عادة مش بيبطلها، ومجوعني والأكل عندهم مرة واحدة وكل حاجة لازم تعدي على أمه».

على عتبة محكمة الأسرة جلست «جيهان» ومعها طفلتها وقت الظهيرة، وهي تنتظر المثول أمام قاضي محكمة الأسرة، لتسرد له قصتها التي جعلتها تفر هاربة من عش الزوجية التي بنته لسنوات، بعد أن سئمت من تغير طباع زوجها ووالدته، وحكت تفاصيل زيجتها، بأنها تعرفت على شاب ووجدت أنه مناسب لها بعد أن عرض عليها الارتباط رسميًا، ووافقت وعندما تقدم لخطبتها عرض على والدها أنهما سيعيشان في منزل عائلته.

أهلها رفضوا العيش مع عائلته

«يارتني سمعت كلام أهلي لما حذروني من العيشة في بيت العيلة» هذه الجملة قالتها الزوجة نادمة على عدم سماع نصائح عائلتها وقت الخطبة، وأن والدتها حذرتها من العيش مع حماتها في نفس المنزل، لكنها تعندت ووافقت، وطوال فترة الخطبة كانت حماتها متدخلة بشكل كبير في حياتها بحجة التعرف عليها، وكانت والدتها تحذرها من ارتباطه الغريب بوالدته، لكنها كانت تعتقد أنه يحترمها.

عائلته متدخلين في كل شيء

وبالحديث عن تفاصيل حياتها بعد الزواج قالت «جيهان» إنها ندمت منذ اليوم الأول على العيش مع عائلته الذين لا يعرفون شيئا عن الخصوصية أو احترام الآخر، وعند زيارة عائلتها لها في الأسبوع الأول، تشاجروا معهم وكانوا يتدخلون في كل شيء، بحجة أنه منزل ابنهم، مما جعل عائلتها تمتنع عن زيارتها تجنبًا للمشكلات.

وتابعت الزوجة وهي تسخر من حالها، «من أول يوم وكان كل حاجة أهلي يجبوها لازم تنزل على أمه، وكنت بقول عادي ولازم أديها من الحاجة، لكن بعد كده لقيت الأكل كله من عند أمه، وكمان بمواعيد لدرجة إني لو رجعت مينفعش أكل تاني، وعلى الحال ده بقالي سنيين، وبعد كده بقى يسرق الأكل من التلاجة ويديه لأمه، ولما أتخانق معاه وأقوله أنا وبنته بنبقي جعانين، يقولي ما أنتوا بتاكلوا تحت، لحد ما زهقت وسيبت البيت».

دعوى خلع

وأنهت «جيهان» حديثها لـ«الوطن» قبل دخولها للقاضي، أنها تركت منزل الزوجية، وذهبت لمنزل عائلتها لأنها لم تعد تتحمل العيش معه بهذا الوضع، وتوجهت لمحكمة الأسرة بالجيزة، وأقامت ضده دعوى خلع حملت لرقم 4311، ولازالت الدعوى أمام المحكمة.