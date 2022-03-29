مقتل 5 إسرائيليين في 3 عمليات إطلاق نار بتل أبيب

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع ثلاث عمليات إطلاق نار متزامنة، مساء اليوم الثلاثاء، في حي بني براك بمدينة تل أبيب، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين.

3 عمليات إطلاق نار متزامنة في العاصمة الإسرائيلية

وأعلنت وسائل الإعلام العبرية، وقوع ثلاث عمليات إطلاق نار في آن واحد، مساء الثلاثاء، في حي بني براك بمدينة تل أبيب، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين، حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فإن أربعة إسرائيليين قتلوا وأصيب واحد بجراح حرجة، في عمليات إطلاق النار بتل أبيب، إلا أن مراسل شبكة روسيا اليوم الإخبارية في القدس، قال إن منظمة نجمة داود الحمراء أعلنت أن الحصيلة الأولية لعمليات إطلاق النار في تل أبيب بلغت 5 قتلى.

اعتقال منفذ العملية.. والشرطة الإسرائيلية: العمليات ذات خلفية قومية

ورجحت الشرطة الإسرائيلية أن تكون العمليات ذات خلفية قومية، حسبما نقل موقع «والا» الإسرائيلي.

وأوضحت القناة السابعة الإسرائيلية أن السلطات أصدرت تعليمات لـ المستوطنين في حي بني براك بالبقاء داخل منازلهم.

وأكد مراسل سكاي نيوز عربية أن السلطات الإسرائيلية تمكنت من اعتقال منفذ عملية بني براك.

جدير بالذكر أنه، في وقت سابق من مارس الجاري، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم في إسرائيل قال إنه أسفر عن مقتل جنديين وإصابة عشرة آخرين، وفقا لما جاء في بيان على حساب التنظيم الإرهابي على موقع تيليجرام.

وفي وقت سابق أعلن مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن مسلحين عربيين قتلا شخصين في الخضيرة الواقعة على بعد حوالي 50 كيلومترا إلى الشمال من تل أبيب يوم الأحد الماضي، ثم لقيا حتفهما برصاص الشرطة الإسرائيلية.