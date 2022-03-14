مسؤول إسرائيلي: تل أبيب تعرضت لأكبر هجوم إلكتروني في تاريخها

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مسؤول أمني إسرائيلي مساء اليوم، قوله إن إسرائيل تعرضت لأكبر «هجوم سيبراني» ينفذ ضد تل أبيب، مشيرا إلى الهجوم الإلكتروني الذي جرى شنه على إسرائيل، وفقاً لما نقله موقع «روسيا اليوم»، وأفاد المصدر الإسرائيلي، بأنّ الهجوم الذي تعرّضت له تل أبيب لم ينفذه أفراد عاديون، بل أنّ التوقعات تشير إلى وقوف دولة أو منظمة كبيرة ورائه.

هجوم سيبراني على مواقع حكومية إسرائيلية

تابع في تصريحاته، بأن المواقع التي تعرضت للهجوم المدمر هي مواقع حكومية تابعة لوزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة العدل، ووزارة الرفاه ومكتب رئيس الوزراء، وعقب ساعات من الهجوم، قال يوعاز هندل، وزير الاتصالات الإسرائيلي، إنّ العطل الذي لاحظه العاملين في الوزرات السابق ذكرها، جاء نتيجة هجوم سيبراني، مؤكدا أنّ ليست هناك أي مخاوف من تسرب للمعلومات إلى جهات خارجية، ما قد يضر بمصلحة إسرائيل.

اتهام إسرائيلي لإيران بالوقوف خلف الهجوم الإلكتروني

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنّ عطلاً أصاب عددا من المواقع الإلكترونية الحكومية في إسرائيل، ما تسبب في توقفها عن العمل، وفي السياق ذاته، قال موقع «hamal» العبري، إنّ العطل جاء نتيجة هجوم إلكتروني شنته إيران، استهدفت من خلاله المواقع الحكومية الإسرائيلية.

الحرس الثوري الإيراني يعلن مسؤوليته عن الهجوم

ذكر الموقع العبري، أن المستخدمين يواجهون صعوبة في الوصول إلى المواقع الحكومية، مشيرا إلى أن مستخدمي موقع التدوينات القصيرة «تويتر» في إيران، قالوا إن المواقع الإسرائيلية تتعرض الآن للهجوم من قبل قراصنة إيرانين، وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن الهجمات الصاروخية على «مركز استراتيجي» إسرائيلي في أربيل عاصمة كردستان العراق، وتوعد بمزيد من الهجمات على المصالح الإسرائيلية.