مقتل 3 إسرائيليين في عملية طعن.. وإدانة فلسطينية لاعتداءات المستوطنين

قالت وسائل إعلامية إسرائيلية إن 3 مستوطنين قُتلوا في عملية طعن في شارع الخليل بمدينة بئر السبع، وإن منفذ العملية قُتل أيضا بعد إطلاق النار عليه، وفي المقابل أكدت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية أن الاعتداءات التخريبية التي يرتكبها المُستوطنون في الضفة الغربية دعوة صريحة لتفجير الأوضاع، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

منظمة طبية إسرائيلية: أحد المصابين في حالة حرجة

وقال الناطق باسم نجمة داوود الحمراء، وهي منظمة طبية إسرائيلية، في بيان، إن: مصابة تبلغ من العمر 50 عاما، توفيت متأثرة بجراحها، فيما تم تقديم العلاج الأولي لمصابة تبلغ من العمر 65 عاما لكنها بحالة حرجة، فيما أصيب رجل عمره 50 عاما بجروح متوسطة، وسيدة عمرها 40 عاما أيضا بجروح متوسطة.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن المنفذ دهس مستوطنا وبدأ بعدها طعن عدد آخر من المستوطنين المتواجدين في المكان.

الخارجية الفلسطينية: اعتداءات المستوطنين التخريبية تفجر الأوضاع

في المقابل، أكدت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، اليوم، أن الاعتداءات التخريبية التي يرتكبها المُستوطنون في الضفة الغربية، دعوة صريحة لتفجير الأوضاع وتخريب أي جهود مبذولة لتهدئة الأوضاع واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.

وذكرت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، أن آخر هذه الاعتداءات كانت إقدام مستوطنين على اقتحام المنطقة الصناعية في البيرة والاعتداء على منشآت وممتلكات المواطنين وإعطاب وتخريب 20 مركبة على الأقل، وإطلاق عدد آخر من المستوطنين كلابهم المفترسة على المزارعين ببلدة بتير في الريف الغربي لمحافظة بيت لحم، إضافة إلى ما تتعرض له بلدة بيت دجن وتقوع في نابلس وبيت لحم من هجمات متواصلة ومتكررة لأغراض تعميق وتوسيع الاستيطان والسيطرة على مزيد من الأرض الفلسطينية ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشارت الوزارة إلى أن ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الصراعات والأزمات، توفر لدولة الاحتلال الإسرائيلي المزيد من الوقت لاستكمال تنفيذ مشاريعها الاستيطانية الهادفة إلى ضم الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.وطالبت الخارجية الفلسطينية الدول التي تتغنى بتمسكها بمبادئ حقوق الإنسان وحل الدولتين، بضرورة ممارسة الضغط اللازم والفوري على إسرائيل لوقف الاستيطان، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.