كييف تتهم موسكو باختطاف 3 إسرائيليين.. وإيران تنقل سفارتها لـ مولدوفا

اتهمت السلطات الأوكرانية، القوات الروسية باختطاف 3 إسرائيليين في مدينة «ميليتوبول» الواقعة جنوب شرقي البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«الاتحاد الأوروبي»: لن نفرض عقوبات جديدة ضد روسيا هذا الأسبوع

من جانبه، أعلن «الاتحاد الأوروبي»، أن التكتل لن يفرض عقوبات جديدة ضد روسيا هذا الأسبوع. وقال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن بوتين من خلال ترويع السكان المدنيين في أوكرانيا، يحاول استخدام اللاجئين كسلاح وأداة للضغط على الاتحاد.

وأضاف بوريل، في مؤتمر صحفي بـ بروكسل عقب جلسة مشتركة لوزراء الدفاع والشؤون الخارجية، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تتضامن مع أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الأوكرانية.

بدورها، استدعت موسكو، سفير الولايات المتحدة لدى البلاد، جون سوليفان، على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقالت وزارة الخارجية الروسية، إنها استدعت الدبلوماسي الأمريكي، لـ إخباره بأن تصريحات رئيس الولايات المتحدة، التي وصف فيها بوتين بأنه مجرم حرب دفعت العلاقات بين البلدين إلى حافة الانهيار.

وكان الرئيس الأمريكي، قال الأسبوع الماضي، إن فلاديمير بوتين مجرم حرب بسبب إرساله عشرات الآلاف من القوات الروسية إلى أوكرانيا واستهداف المدنيين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان بايدن، أجرى في وقت سابق، مكالمة هاتفية عبر الفيديو، بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وناقش القادة، مخاوفهم بشأن الأزمة «الروسية الأوكرانية»، وتقديم المساعدة الإنسانية لملايين الأوكرانيين، كما بحث القادة الجهود الدبلوماسية الأخيرة لدعم جهود «كييف» للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

بدورها، قالت مستشارة البيت الأبيض في شؤون الأمن السيبراني آن نويبرجر، إن رئيس البلاد جو بايدن يريد تجنب الحرب مع موسكو بأي ثمن، مضيفة في مؤتمر صحفي، إن واشنطن سترد على الهجمات الإلكترونية إذا ثبت تورط روسيا فيها.

من جانبه، أعلن السفير الإيراني في كييف منوشهر مرادي، أمس الاثنين نقل السفارة الإيرانية في أوكرانيا إلى مولدوفا مؤقتا.

تأكيد سعودي على موقف«الرياض» الداعم لحل الأزمة بـ الوسائل السلمية

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في اتصال هاتفيا، مساء أمس الاثنين، بنظيره الروسي سيرجي لافروف، موقف «الرياض» الداعم لحل أزمة أوكرانيا عبر الوسائل السلمية التفاوضية.

وتطرق الجانبان، إلى آفاق المضي في تحقيق ذلك في ضوء مقترح الوساطة الذي عرضه ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع محمد بن سلمان، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.