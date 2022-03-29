عاجل.. مصرع وإصابة 26 شخصاً في تصادم نقل وأتوبيس على طريق السويس

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم، في حادث مروع على طريق «القاهرة - السويس»، قبل قليل، نتيجة تصادم سيارة نقل وأخرى أتوبيس «ميني باص» محملة بالركاب، مما أسفر عن إصابة 23 آخرين، وتم على الفور الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وإخطار الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت مصادر أمنية وطبية في السويس أنه تم الدفع بـ18 سيارة إسعاف، تولت نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام، لإجراء الفحوصات والإسعافات وتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة السويس، حيث جرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغات من قائدي السيارات بتصادم طريق السويس

تلقت غرفة عمليات إسعاف السويس عدة بلاغات من عدد من قائدي السيارات على طريق «السويس – القاهرة»، تفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة أتوبيس «ميني باص» وأخرى نقل، بعد وصلة «أم القمر»، الممتدة بين الطريق وطريق «السويس - الإسماعيلية»، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص على الأقل، وإصابة 23 آخرين، وفق تقديرات أولية.

الحادث على الطريق المخصص للنقل الثقيل

ووجه مرفق إسعاف السويس، بقيادة الدكتور محمد طنطاوي، بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث وقع على الطريق الأسفلت المخصص للنقل الثقيل، حيث وقع التصادم بين سيارة أتوبيس «ميني باص»، تحمل لوحات معدنية رقم (ق ص ي 8643)، وسيارة نقل رقم (ط ق ل 4976)، بالمواجهة بينهما، نتيجة للسرعة الزائدة، وعدم تقدير المسافات، مما أسفر عن وقوع مصابين ووفيات.

18 سيارة إسعاف لنقل الضحايا للمستشفى العام

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم الدفع بعدد 18 سيارة إسعاف، تولت نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام، لتلقي العلاج اللازم، بينما تم التحفظ على جثث المتوفين في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى السويس العام.

قوة من تأمين الطرق لمعاينة الحادث

كما انتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق إلى موقع الحادث، وأفادت المعاينة الأولية بأن سيارة أتوبيس «ميني باص» وسيارة نقل اصطدمتا بالمواجهة، بسبب السرعة الزائدة، كما كشفت المعاينة عن أن الحادث وقع على الطريق الأسفلت المخصص لسيارات النقل، بسبب قيام بعض السائقين باستخدام حارة النقل.