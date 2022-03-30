رضا البلتاجي: حكم مباراة مصر والسنغال يفتقد الشجاعة.. وجمهورنا راقي

قال رضا البلتاجي الحكم الدولي السابق إنَّ هناك تحفظات على الأداء الفني لحكم مباراة منتخب والسنغال مع الجماهير السنغالية وعنف اللاعبين أيضًا، ولكن هذه الأمور لم تكن السبب في هزيمة مصر أمام السنغال.

الحكم لم يوقف عنف لاعبي السنغال

وأضاف «البلتاجي»، خلال تصريحات تلفزيونية، أنَّ حكم اليوم لديه أسلحة الكارت الأصفر والأحمر ولم يستخدمها ضد لاعبي السنغال الذين لعبوا بعنف أمام منتخب مصر «مش عاجبني الطبطة اللي عملها الحكم»، مؤكّدًا أنَّ هذا هو حال حكام شمال إفريقيا.

الحكم لم يستخدم الكروت ضد لاعبي السنغال

وأوضح أنَّ أحد الالتحامات لم يستخدم فيها الحكم الكروت الخاصة به أمام لاعبي السنغال بعد الهجوم بشكل عنيف على اللاعب عمر جابر، مؤكّدًا أنَّ حكم المباراة يفتقد الشجاعة ولم يتصد لعنف لاعبي السنغال اليوم.

غرامات مالية على السنغال والمباراة لن يتم إعادتها

وأكّد الحكم الدولي السابق أن تأخير أتوبيس فريق منتخب مصر لن يعيد المباراة، لكن سيتمّ تقديم غرامة مالية على منتخب السنغال، مشيرًا إلى أنَّ جماهير منتخب مصر كانت راقية ولكن جمهور السنغال قذف زجاجات المياه على حارس منتخب مصر الشناوي ولم يتدخل الحكم لإيقاف هذا الأمر.

وذكر «البلتاجي» أنَّ هناك إنذارات حصل عليها لاعبي مصر دون وجه حق، مقدمًا التحية لمحمد صلاح، مؤكّدًا أنَّ مصر كانت تستحق التواجد في كأس العالم لكن هذا هو نصيبها.