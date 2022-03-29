أنغام عن عنف لاعبي السنغال أمام مصر: ربنا كبير

هاجمت الفنانة أنغام المنتخب السنغالي والحكم الجزائري مصطفى غربال، وذلك بسبب الالتحامات العنيفة ضد لاعبي المنتخب المصري في المباراة الفاصلة المؤهلة لمونديال كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

أنغام: ربنا كبير

وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على «توتير» كتبت أنغام «احنا بنلاعب فريق عنيف وحكم ظالم وجمهور بس ربنا كبير».

احنا بنلاعب فريق بلطجي وحكم ظالم وجمهور ……… بس ربنا كبير #مصر #منتخب_مصر يارب — Angham (@Angham) March 29, 2022

أنغام: الحكم ظالم

يذكر أن المنتخب الوطني خسر أمام نظيره السنغالي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد مباراة ماراثونية امتدت إلى شوطين إضافيين، تأهل إثرها زملاء ساديو ماني إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

«أنغام» كانت قد أحيت حفلاً غنائيًا مؤخرًا في دار الأوبرا المصرية وقدمت في الحفل عددًا كبيرًا من الأغنيات من بينها ودوني عند أم، وحالة خاصة جدا، وبين البينين، وأثناء الحفل دخلت «أنغام» في مشادة مع الهندسة الصوتية للحفل بسبب وجود مشاكل في الصوت ولم يكن قد وصل للجمهور.

واستكملت انغام الحفل بتقديم أغنيات و«نفضل نرقص»، و«أنا بعته كتير»، و«هتشتاقوا»، و«حيران»، و«أهي جت»، وهو نفس الشوق، وخلال الحفل اعتذرت أنغام للجمهور عن سوء الصوت وقالت لهم سامحوني انا اسفة عن ما حدث.

وفى الفقرة الأخيرة من الحفل قدمت أغنيات وبقول «نسياك، ومابتعلمش، وحدانية، واستنى إيه، وأساميك الكتيرة، ومطمنة، وبقيت وحدك، وهبدأ من الآخر، وبخاف أفرح»، ومن المقرر أن تقدم أنغام خلال شهر رمضان الكريم تتر مسلسل نيللي كريم الجديد فاتن أمل حربي.