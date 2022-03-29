«إحلال السيارات»: أنفقنا 3 مليارات جنيه فقط من تسهيلات «المركزي»

قدم البنك المركزي، أكثر من 15 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية لـ31 بنكا محليا مشارك في المبادرة الرئاسية، لإحلال المركبات المتقادمة التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عامًا، بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي منذ بداية المبادرة.

تسهيلات ائتمانية لتنفيذ المبادرة الرئاسية مبادرة إحلال السيارات

وقال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، إن البنوك المشاركة في مبادرة الإحلال يصل عددهم نحو 31 بنك من بينها البنوك الوطنية الثلاث البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، بالإضافة إلى 28 بنك من القطاع الخاص استنفذت نحو 3 مليارات جنيه، وبنسبة لا تزيد عن 20 % فقط من إجمالي المبلغ الذي خصصه البنك المركزي المصري تسهيلات ائتمانية لتنفيذ المبادرة الرئاسية البالغ نحو 15 مليار جنيه منذ انطلاق المبادرة الرئاسية في شهر يناير 2021 وحتى الوقت الحالي.

وأشار «عوض» لـ«الوطن»، إلى أن المبادرة سهلت بعض الشروط مطلع الشهر الحالي، لإضفاء مزيدًا من المرونة، وتشجيع المواطنين للاشتراك في المبادرة ضمن خطة الدولة للتحول للغاز الطبيعي كوقود للسيارات بدلاً من الوقود التقليدي سواء بنزين بأنواعه أو السولار.

تعديلات شروط مبادرة إحلال السيارات

وتضمنت أبرز التعديلات السماح للورثة القُصر بالتسجيل على الموقع الرسمي للمبادرة على الإنترنت نيابة عن الأسرة، ومتابعة التنفيذ والإجراءات الكاملة حتى تسلم السيارة الجديدة في حال وفاة صاحب أو مالك السيارة.

وانطلقت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في شهر يناير 2021 في 7 محافظات فقط، وهم محافظات القاهرة الكبرى الثلاث الجيزة، والقاهرة والقليوبية، إلى جانب محافظتي بورسعيد، والسويس، بجانب محافظتي الإسكندرية والبحر الأحمر.