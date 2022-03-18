مبادرة إحلال السيارات: «نيسان» الأكثر طلبا و«شيري» الأخيرة

أبقت مبادرة إحلال المركبات المتقادمة على العلامات التجارية للسيارات داخل المبادرة دون تغيير، وعدم إدراج عدد من العلامات التجارية الأخرى للمنظومة، التي تضم العديد من الفئات للسيارات الملاكي والميكروباص والتاكسي.

المركبات التي مضى على تصنيعها 20 عاما

قال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات في تصريحات لـ«الوطن»، إن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستبدالها بسيارات حديثة منذ عام تقريبا، لم تشهد دخول علامات تجارية جديدة، تم إدخالها فى مبادرة إحلال المركبات التى مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاما، واستبدالها بسيارة حديثه تعمل بالغاز الطبيعي.

نيسان على رأس السيارات الأكثر مبيعا

قال إن السيارات نيسان صني وسنترا، احتلت المركز الأول في أكثر السيارات مبيعا 5850 وفي المركز الثاني احتلت العلامة التجارية ب 5350 لادا وبي واي دي، وفي المركز الثالث احتلت العلامة التجارية شيفرولية 1500 وفي المركز الرابع العلامة التجارية كوري ب 1250 هونداي النترا واكسنت , 1450 شيري تيجو, 300 شيرى أريزو.

مبادرة الرئيس لإحلال السيارات

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أطلق مبادرة إحلال السيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص، التي مضى على تصنيعها أكثر من 20 سنة أو أكثر، واستبدالها بسيارة حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، وضمت المبادرة تقسيط السيارة على 7 أو 10 سنوات، ويتم تقديم السيارة القديمة كمقدمة للسيارة الحديثة.

تنسيق بين المالية والمركزي

بدأت وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي، في تنفيذها واشترك في المبادرة 31 بنك حكومي وقطاع خاص، في تلقي طلبات تقسيط السيارة، ويبدأ أقل تقسيط سيارة من 1800 جنيه.