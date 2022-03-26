أرخص سيارة في مبادرة إحلال السيارات تبدأ من 147 ألف جنيه

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات القديمة واستبدالها بسيارات حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، إن مسؤولي المبادرة حتى الآن لم يتلقوا أي تغييرات في أسعار السيارات التي يتم إدخالها في مبادرة إحلال السيارات.

مبادرة إحلال السيارات

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أرخص سيارة في مبادرة إحلال السيارات الملاكي هي السيارة لادا جرانتا والتي يبدأ سعرها في حالة الدفع الكاش 147 ألف جنيه للفئة الأولى من السيارة لادا جرانتا وأن الفئة الثانية سعرها 161 ألف جنيه.

وأشار إلى أن السعر الذي تم الإعلان عنه شامل قيمة الحافز الأخضر الذي تقدمه الحكومة متمثله في وزارة المالية للمواطنين التي تنطبق عليهم شروط إحلال سياراتهم.

مواصفات السايرة لادا جرانتا 2022

وأكد عوض أن نفس السيارة التي يتم بيعها في سوق السيارات من قبل الموزعين وصغار التجار في المعارض بنفس المواصفات ولكن أسعارها تختلف.

وكانت الوكيل المحلي للعلامة التجارية بي واي دي ولادا في سوق السيارات المحلي أعلنت عن مواصفات السيارة لادا جرانتا موديل 2022 والتي تنتمي لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 98 حصانا، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات وطبقًا للبيانات المعلنة عن السيارة لادا جرانتا موديل 2022 تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.4 ثانية ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

أسعار السيارة لادا

وأن الفئة الأولى للسيارة لادا جرانتا موديل 2022 بها ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومن أبرزها وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وأنظمة مساعد للفرامل BAS. ودعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها مصابيح ضباب أمامية، وزجاج أمامي كهربائي مع خاصية التحكم في فتح وغلق النوافذ عبر الريموت، ونظام عزل كامل للضوضاء، وجنوط 14 بوصة.

بينما مواصفات الفئة الثانية للسيارة لادا جرانتا تضمنت كل التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها مصابيح ضباب أمامية مع إضاءة LED، وطي المرايات الجانبية كهربائي.

يذكر أن أسعار السيارة لادا جرانتا شهدت ارتفاعا فى سوق السيارات من 5 الى 6 آلاف جنيه خلال الأيام الماضية بعد رفع الفائدة في البنوك.

وسجلت أسعار السيارة لادا جرانتا الفئة الأولى بسعر 174 ألف جنيه والفئة الثانية بسعر 194 ألف جنيه والفئة الثالثة بسعر 204 آلاف جنيه.