عاجل.. مصرع 3 وإصابة 20 في تصادم 3 سيارات على طريق مطروح

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 20 آخرين بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث تصادم 3 سيارات على طريق «مطروح - الإسكندرية»، أمام مدينة العلمين الجديدة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

نقل ضحايا الحادث إلى مستشفى العلمين

استقبل مستشفى العلمين النموذجي، مساء اليوم الثلاثاء، 3 جثث و20 مصاباً، وصلوا المستشفى على متن سيارات الإسعاف، وجرى التعامل معهم من خلال فرق التدخل السريع من أطقم الأطباء والتمريض، بقسم الطوارىء بالمستشفى، ويجري استكمال الفحوصات الطبية والتحاليل لهم، وتبين أن المصابين يعانون من كسور في العظام وجروح متفرقة في الجسم وكدمات وسحجات واشتباة ما بعد الارتجاج.

الشرطة تعاين موقع الحادث

وانتقلت قوة مباحث قسم شرطة العلمين وشرطة تأمين الطريق الساحلي الدولي «مطروح - الإسكندرية»، لمعاينة الحادث، والكشف عن أسباب وملابسات وقوعه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.