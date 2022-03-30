تسليم 300 رأس ماعز على الأسر الأكثر احتياجا في وادي فيران بجنوب سيناء

أطلقت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي برنامج «فرصة»، بهدف مساعدة الأسر التي تتلقى دعما نقديا مشروطا من برنامج «تكافل وكرامة»، أو الذين رُفضوا بتقييم يقترب من معايير القبول، وذلك بهدف التمكين الاقتصادي للراغبين في الالتحاق بوظيفة، أو الحصول على معدات إنتاج أو قرض متناهي الصغر من الفئات المهشمة.

وقال زيدان عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء، إن المحافظة تنفذ برنامج «فرصة» الذي يتطابق مع طبيعة المجتمع السيناوي، مشيرا إلي أن الدكتورة نيفين القباج وافقت على دعم المحافظة بخمسة ملايين جنيه لتنفيذ البرنامج في ثلاث مدن.

توزيع 300 رأس ماعز

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء، إلى توزيع 300 رأس من الماعز على أهالي قرية فيران التابعة لمدينة أبورديس، حيث تسلمت 150 أسرة هذه الحيوانات بواقع رأسين لكل أسرة، الأولى عشار، والثانية غير عشار، إضافة إلى 370 كيلو من الإعلاف تكفي هذه الأغنام لمدة 6 أشهر على الأقل.

وتابع أن الهدف من المشروع هو مساعدة المرأة المعيلة وبعض المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» لعمل مشروع اقتصادي في البيت، لافتا إلى أن الدولة تقدم هذا المشروع مجانا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي لتحقيق حياة كريمة للأسر غير القادرة.

وقال إن هناك لجانا من التضامن الاجتماعي والطب البيطري ومجالس المدن تراقب هذا المشروع وتمر عليه للتأكد من استفادة الأسر منه، مشددا على أن الأسرة لا تستطيع بيع هذه الأغنام لأن الهدف منها هو عمل مشروع يوفر دخلا اقتصاديا لها والحيوانات مرقمة ومؤمن عليها، وأي حيوان يمرض أو يموت يتم إخطار مديرية التضامن على الفور للتحقيق ومساعدة الأسرة.

التمكين الاقتصادي

وأكد «عبد الغفار»، أن الوزارة نفذت برنامج التمكين الاقتصادي بمحافظة جنوب سيناء طبقا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب والدكتورة نيفين القباج وزير التضامن، من خلال توزيع 900 رأس من الماعز الشام خليط علي نحو 450 أسرة، بواقع 2 لكل أسرة إحداهما «عشار»، إلى جانب تسليم كل أسرة 370 كيلو من الإعلاف بالمجان لتوفير غذاء الماعز، وبذلك يصل إجمالي الاعلاف الموزعة 166500 كيلو.

وقال، إن المشروع نُفذ في ثلاث مدن، هي سانت كاترين بواقع 150 رأسا من الماعز، والطور 150 رأسا، وأبورديس 150 رأسا.