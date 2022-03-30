اليوم.. اجتماع طارئ لأكاديمية أوسكار لاتخاذ إجراء مناسب بشأن ويل سميث

ما زالت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المانحة لجوائز «أوسكار» تجري مباحثاتها بشأن الواقعة الخاصة بالممثل الأمريكي ويل سميث، إذ أرسلت رسالة إلى أعضائها عن الحادث الذي وقع في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022، عندما صعد النجم ويل سميث إلى المسرح وصفع مقدم الحفل كريس روك بعد أن أدلى الممثل الكوميدي بمزحة حول مظهر زوجته جادا بينكيت سميث.

وأوضحت الرسالة التي وقعّها رئيس الأكاديمية ديفيد روبين والمدير التنفيذي دون هدسون، أنَّ مجلس حكام الأكاديمية سيتخذ قرارًا بشأن الإجراء المناسب مع ويل سميث، إذ تنوي الإدارة الاجتماع لمناقشة الحادث مساء اليوم الأربعاء، وذلك وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

الأكاديمية المانحة للأوسكار: نشعر بالاستياء والغضب من تصرف ويل سميث

وعبّرت إدارة الأكاديمية في الرسالة التي وجهتها إلى أعضائها أنها «مستاءة وغاضبة» من المشاجرة وطغيانها على احتفال مجتمع صناعة السينما، وجاء خلالها: «كان من المفترض أن يكون البث التلفزيوني لحفلات الأوسكار الـ94، احتفالًا بالعديد من الأفراد في مجتمعنا الذين أدوا عملًا رائعًا في العام الماضي، نشعر بالاستياء والغضب لأن تلك اللحظات طغت عليها السلوك غير المقبول والضار على خشبة المسرح من قبل أحد المرشحين».

وتابعت الرسالة: «لنكون واضحين، ندين تصرفات سميث التي حدثت ليلة الأحد، كما هو موضح في لوائحنا الداخلية، سيبت مجلس إدارة الأكاديمية الآن في الإجراء المناسب لـ سميث، وفقًا لقانون كاليفورنيا فيما يتعلق بأعضاء المنظمات غير الربحية مثل الأكاديمية، والمنصوص عليه في معايير السلوك الخاصة بنا، يجب أن يتبع ذلك عملية رسمية ستستغرق بضعة أسابيع».

ويل سميث يعتذر لـ كريس روك: لا مكان للعنف في عالم الحب

وعلى الجانب الآخر، كان الفنان ويل سميث أصدَر بيانًا صحفيًا يعتذر من خلاله إلى الممثل الكوميدي كريس روك بالإضافة إلى جمهوره وزملائه، ونشره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: «أود أن أعتذر لك علنًا يا كريس، كنت خارج عن السيطرة كنت مخطئا، أشعر بالحرج، لا مكان للعنف في عالم الحب واللطف».