انفراجة في مفاوضات روسيا وأوكرانيا.. خطوة تقرب لقاء بوتين وزيلينسكي

قال رئيس وفد التفاوض الروسي، في المحادثات مع أوكرانيا، إن عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، «ممكنا إذا توصلنا لاتفاق مع كييف»، بحسب نبأ عاجل بثته قناة «العربية».

طلب روسي من أوكرانيا

وأضاف رئيس وفد التفاوض الروسي، أن محادثات اليوم مع أوكرانيا كانت بناءة، داعيا كييف إلى معاقبة من ارتكب جرائم تعذيب بحق الأسرى الروس.

وتابع رئيس الوفد، بأن المفاوضات مع أوكرانيا بدأت تنتقل إلى المرحلة العملية، قائلا: «ندعو أوكرانيا إلى الالتزام باتفاقيات جنيف بشأن أسرى الحرب».

روسيا تشترط إجراء استفتاء للتوصل إلى اتفاق

أكد رئيس وفد التفاوض الأوكراني، أن أكبر نجاح لبلاده، هو نقل المحادثات من بيلاروسيا، مشيرا إلى أن المحادثات مع روسيا، لا تناقش وضع منطقة القرم.

وونوه رئيس الوفد الأوكراني، إلى أن موسكو تشترط إجراء استفتاء للتوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن المحادثات مع الجانب الروسي، ستتواصل خلال الفترة المقبلة

وأشار رئيس وفد التفاوض الأوكراني، إلى أنه لم يتم التوقيع على أي اتفاقات مع روسيا حتى الآن، قائلا: «سنوافق على وضع الحياد بشرط وجود ضمانات أمنية»، مضيفا أن إسرائيل وتركيا وبولندا وكندا، قد تكون من «الدول الضامنة لأمننا».