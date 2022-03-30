البترول تكرّم الكوادر النسائية بـ«هي والطاقة»: أثبتن ذاتهن وتغلبن على التحديات

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنّ الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرصت على إعطاء أولوية قصوى لدعم المرأة المصرية وتمكينها في جميع المجالات والقطاعات، مشيرا إلى أنّ معدلات مشاركة المرأة في المناصب الوزارية بالحكومة بلغت 25%، كما أنّ السيدات يشغلن 27% من نواب الوزراء، و31% من نواب المحافظين، و28% من مجلس النواب و14% من مجلس الشيوخ.

احتفالية هي والطاقة

جاء ذلك في كلمة الوزير أمام احتفالية «هي والطاقة SHE IS ENERGY»، للاحتفاء بدور المرأة في صناعة البترول والغاز المصرية، تزامنا مع احتفالات اليوم العالمي للمرأة في شهر مارس، حيث نظمت الاحتفالية التي تقام للعام الثاني على التوالي، مؤسسة «إيجيبت أويل آند جاز»، بحضور عدد كبير من قيادات قطاع البترول، ورؤساء وممثلي الشركات البترولية العالمية في مصر.

وأضاف الملا، أنّ تمكين المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد تطورات لم تحدث من قبل، بعد تقلدها لعدد من المناصب المهمة، مثل منصب محافظ لأول مرة، ومستشار الرئيس للأمن القومي، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووكيل مجلس الشيوخ.

ولفت وزير البترول، إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بإجراء الإصلاحات التشريعية اللازمة لخلق إطار عمل داعم لتمكين المرأة في سوق العمل، ورفع الوعي لدى السيدات بأهمية تطوير مسارهن الوظيفي في مجالات الهندسة والعلوم والتكنولوجيا التطبيقية.

دور المرأة في صناعة الطاقة

وأشار الملا، إلى الدعم الكبير الذي تم توفيره لدور المرأة في مجال صناعة الطاقة في مصر، حيث نجحت السيدات في اقتحام مجال يهيمن عليه الرجال، وإثبات ذاتهن بقوة وتبوء مناصب قيادية وتنفيذية، لافتا إلى أنّ العديد من الشركات اهتمت بتقديم برامج لإتاحة فرص تطوير قدرات المرأة على الصعيدين المهني والشخصي.

واعرب وزير البترول، عن فخره وتقديره لدور المرأة الناجح في قطاع البترول والغاز، فهناك سيدات عديدات تقلدن مناصب رؤساء مجالس إدارات الشركات، كما يشاركن كمهندسات بترول في العمل بالحقول والمشروعات ووحدات الإنتاج، ويسهمن في تقديم حلول للتغلب على تحديات الإنتاج الصعبة، إضافة إلى دورهن في مجال البحوث العلمية من أجل التطوير المستقبلي.

تحية لجيل الرواد من السيدات

ووجّه الملا، التحية والتقدير للسيدات من جيل الرواد بقطاع البترول، اللاتي تقلدن مناصب قيادية كرئيسات ونواب لشركات قابضة وهيئات اقتصادية وساهمن بآدائهن المتميز في العديد من قصص النجاح، متابعا أنّ صناعة الطاقة تشهد تغيرات كبيرة في الوقت الحالي، تجعلها تزخر بالعديد من الفرص الجديدة للمرأة أكثر من ذي قبل، كما أشار إلى أنّ مجالات إزالة الكربون والاستدامة والطاقة الخضراء، تحظى بإهتمام واسع، وتتطلب لتنميتها توظيف مهارات وقدرات الابتكار والإبداع، خاصة من الأجيال المقبلة، بصرف النظر عن النوع الاجتماعي.

وأكد الوزير، أنّ قطاع البترول يواصل من خلال العديد من المبادرات والشراكات، جهوده لتعزيز التنوع بين الجنسين في مواقع العمل، والاستمرار في إزالة التحديات إزاء ذلك.

كما وجّه الملا كلمته، رسالة للكوادر النسائية بقطاع البترول والغاز، وطالبهن فيها بالاستمرار في تعزيز الجاهزية والاستعداد للمشاركة بقوة في جهود القطاع خلال المرحلة المقبلة، للتعامل مع التحديات وإنجاز الخطط وبرامج العمل والمشروعات.

ولفت إلى الاستمرار في ضمان مشاركة أكبر للمرأة عبر التغلب على التحديات ودعم المنافسة على اساس الكفاءة والجدارة، مطالبا السيدات بأن يصبحن نموذجا يحتذى به في أدائهن لتشجيع المزيد من العناصر النسائية مستقبلا للسير على نفس الخطى، كما أكد أنّ مصر التي تتغير للأفضل تتبنى مبدأ المساواة بين الجنسين وتحرص على تطبيقه، ليس لصالح المرأة فقط بل للمجتمع بأسره.

تكريم نماذج مشرفة للكوادر النسائية بالبترول

حرص المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الاحتفال، على تكريم نماذج مشرفة للمرأة في قطاع البترول والغاز، حيث كرّم عددا من النماذج من جيل الرواد اللاتي ساهمن بعطائهن في دفع العمل البترولي، خلال تقلدهن مناصب قيادية تمثل أعلى المستويات الوظيفية، وهن المهندسة سناء البنا، رئيسة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات الأسبق، ونعمت زهير، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتجارة الخارجية الأسبق، وسناء العشري، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للشؤون الإدارية سابقا.

كما كرّم الملا، نماذج مشرفة من القيادات الشابة المتميزة، وشملت قائمة المكرمات من وزارة البترول والثروة المعدنية: خلود بسيوني، سارة سالم، إنجي مصطفى، وإيناس شبانة، ومن هيئة البترول: المحاسبة هبة عبدالقادر، ومن شركة إنبي: هبة صلاح، كما تم تكريم نماذج متميزة للكوادر الشابة شملت تكريم هنا إيهاب، ورنا أشرف، من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.