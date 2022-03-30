موسيماني يحسم موعد انضمام اللاعبين الدوليين لتدريبات الأهلي

يحسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعد انتظام اللاعبين الدوليين في التدريبات، بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، عقب انتهاء مباراة السنغال التي أقيمت أمس الثلاثاء، في إياب الجولة الفاصلة من التصفيات الأفريقية، وذلك استعدادا لمواجهة الهلال السوداني التي تقام الأحد المقبل في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وفاز منتخب السنغال على المنتخب الوطني بركلات الترجيح 3-1 عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي، بتقدم أسود التيرانجا بهدف دون رد، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب، ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح، ويتأهل أسود التيرانجا إلى كأس العالم 2022 في قطر بعد حسم الفوز بركلات الترجيح.

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