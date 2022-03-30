عبدالحفيظ عن عقوبة كهربا: هنعمل اللي فيه الصالح ليه

علَّق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على عقوبة محمود عبدالمنعم كهربا لصالح نادي الزمالك، والتي صدرت بشكل نهائي ورسمي من قبل المحكمة الدولية كاس أمس.

وقال عبدالحفيظ، خلال حديثه ببرنامج «اللعيب» مع الإعلامي مهيب عبدالهادي: «أنا معرفش هل هي نهائية أم لا أكيد هيكون فيه حاجة من خلالنا، لأنه ما زال عندنا في النادي الأهلي، وتحمل عقوبته شيء داخلي بينّا وبين اللاعب، هنشوف خلال الاجتماع به وهنعمل الصالح لينا وليه لازم نعمله».

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