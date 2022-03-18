وسيم أحمد: الأهلي سيفوز على المريخ.. ومحمد هاني سينضم للمنتخب

توقع وسيم أحمد الناقد الرياضي ووكيل اللاعبين، فوز نادي الأهلي على المريخ السوداني، في المباراة التي ستجمعهما في السادسة مساء، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، لافتًا إلى أن المنافس يعاني من مشكلات كبيرة وسط مطالبات بإقالة مدربه.

وأضاف وسيم أحمد في حواره مع الإعلامية هبة ماهر مقدمة برنامج 8 الصبح على قناة dmc: «الأهلي عودنا دائما أنه يستطيع تقديم أداء رائع في المواعيد الكبرى، كما جدد عقد مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، ولديه بدائل كثيرة لبيرسي تاو، مثل طاهر محمد طاهر وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر، إضافة إلى أن بيرسي تاو لن يغيب عن المباراة، ولن يفقد الأهلي إلا خدمات رامي ربيعة بسبب الإصابة».

وسيم أحمد: أتوقع انضمام محمد هاني لمنتخب مصر

وأشار إلى أنه يتوقع انضمام محمد هاني ظهير أيمن الأهلي إلى قائمة المنتخب الوطني لمباراتي السنغال المؤهلتين لكأس العالم في قطر.

وأوضح، أن المنتخب الوطني لديه بدائل كثيرة لرمضان صبحي مثل عمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه، «أعتقد أن كيروش سيعتمد على تريزيجيه لأنه يقدم أداءً جيدا للغاية منذ رجوعه للدوري التركي».

مصطفى محمد لم يشكل خطورة على مرمى برشلونة

وحول أداء مصطفى محمد، في المباراة التي جمعت فريقه جالطة سراي التركي وبرشلونة ضمن منافسات الدوري الأوروبي، قال وسيم: «شارك في الشوط الثاني، ولم يسبب خطورة كبيرة على مرمى تير شتيجن، لأنه عندما نزل بديلا كان برشلونة قد سيطر على المباراة بالكامل».

برشلونة مع تشافي شكل آخر

وفي سياق متصل ببرشلونة، قال إن النادي الكتالوني استعاد جزءًا كبيرا من قوته مع مدربه الجديد تشافي هيرنانديز أسطورة خط الوسط بالنادي، «بوسكيتيس وبيكيه استعادا مستواهما، ويعتمد على جناحين سريعين مثل أداما تراوري وفيران توريس مع وجود مهاجم قناص كان يفتقده برشلونة وهو أوبامايانج، أما ميسي فإنه لا يعوض بيجي كل 50 سنة مرة».