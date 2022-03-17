القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني..فرصة للتعويض

وسط ترقب وخوف من مواصلة النتائج المحبطة للفريق في البطولة، ينتظر عشاق ومحبو المارد الأحمر، المباراة المقبلة لفريقهم في دوري أبطال أفريقيا، مع كثرة الدعوات والآمال لتحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على فرص الفريق في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة القارة السمراء، وأهم ما يبحثون عنه الآن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني.

ساعات قليلة وينطلق لقاء الشقيقين في دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022، حيث يتحتم على الأهلي تحقيق الفوز وتعويض الخسارة في المباريات الماضية، كما تكون آخر فرصة له حتى لا يستاء موقفه وينتظر نتائج الفرق الأخرى للصعود من عدمه، وينتظر جمهوره المباراة لتشجيع فريقهم، لذا يبحثون عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني

وفى هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في إطار الخدمات المتعددة التي تقدمها لمتابعيها، تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني، والقناة الحاصلة على البث أيضا ولكنها غير مجانية ولابد لها من اشتراك.

قناة On Time Sports

وتعتبر قناة On Time Sports هي القناة المفتوحة المجانية التي يمكن للمشجعين مشاهدة المباراة من خلالها، حيث يمكن ضبط الإرسال على التردد الأرضي الخاص بها، لمتابعة مباراة الأهلي والمريخ السوداني، حيث حصلت القناة المصرية على حقوق البث للمباريات التي تقام داخل مصر مجانا، وفقا للقوانين الدولية المنظمة للفيفا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني

شبكة beIN SPORTS، القناة المشفرة، تذيع مباريات دوري أبطال أفريقيا وترددها كالتالية

تردد beIN SPORTS على نايل سات

تردد القناة 11548 أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 5/6.

قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة عمودي 11566.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني

وتُقام مباراة الأهلي والمريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات، غدًا الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء، ويستضيف الأحمر، الفريق السوداني، على أرض ستاد السلام، نظرا لعدم وجود ملعب له في السودان لإقامة مباراة الإياب.

يذكر أنّ النادي الأهلي يحتل المركز الثاني في بطولة دوري أبطال أفريقيا، برصيد 4 نقاط حتى الآن متساويا في النقاط مع المريخ والهلال، جمعها بالفوز على فريق المريخ السوداني بدور الذهاب وتعادل مع الهلال وخسارة مرتين أمام صن داونز ذهابا وإيابا حيث يحتل الأخير صدارة المجموعة منفردا برصيد 10 نقاط.