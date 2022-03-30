وكيل «تعليم مطروح» يوجه بسرعة صرف المستحقات المالية المتأخرة للمعلمين

عقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اجتماعاً مع مديري الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية بالقاعة الكبرى في ديوان عام مديرية التربية والتعليم، بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ونبيل نجيب مدير عام التعليم الفني، وصباح نصر مدير عام الشؤون المالية والإدارية.

وتناول الاجتماع انضباط العمل والتزام العاملين بالإدارات التعليميه بالتعليمات الصادرة من المديرية، وكذلك آلية تنظيم الامتحانات الشهرية للصف الرابع الابتدائي بجميع الإدارات التعليمية وفق التعليمات الوزارية الخاصة بهذا الشأن.

حل مشاكل العملية التعليمية

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح مدير الشؤون المالية خلال الاجتماع، اليوم الأربعاء، بتحديد أسباب تأخير صرف بعض مستحقات المعلمين في الإدارات وسرعة حل المشاكل المتعلقة بذلك، وفق إطارها القويم وكذلك وضع ضوابط محددة بإجراءات الصرف الخاصة بمستحقات معلمي السركي، وإرسالها للإدارات التعليمية مع الالتزام الكامل بتنفيذها.

تحقيق الانضباط في مدارس مطروح

ونبه وكيل وزارة تعليم مطروح علي مديري الإدارات بضرورة متابعة العملية التعليمية بشكل جدي لتحقيق الانضباط والالتزام بمدارس مطروح، مع مواصلة القيام بجولات مفاجئة لضبط مسار العملية التعليمية بالمدارس.

وظائف إشرافية جديدة

وأكد وكيل الوزارة، أن المديرية قامت بتفعيل محتو الكتاب الدوري الوزاري الخاص بإدارة المتابعة ورؤساء أقسام المتابعة بالإدارات التعليمية، من خلال الإعلان عن هذه الوظائف الاشرافية وفق الضوابط المحددة في الكتاب الدوري.

ولفت إلى أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات لتفعيل الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2021 بشأن دمج إدارتي المتابعة وتنسيق المتابعة، من أجل توحيد الجهود نحو متابعة أفضل للعملية التعليمية.