الأرصاد تحذّر من طقس الليل: الفارق بين الحرارة نهارا يتجاوز 21 درجة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة مستمرة في الارتفاع على جميع أنحاء البلاد، حيث تزيد قيمها اليوم عن أمس بنحو درجتين، وستكون العظمى على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية، والطقس في فترة النهار سيكون مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، دافئ على السواحل الشمالية للبلاد، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

طقس شديد البرودة ليلا

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، ومنة الشرقاوي، وليندا عبداللطيف، أنّه مع غياب أشعة الشمس ودخول ساعات الليل، يكون الطقس باردا وشديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، مع وجود فارق كبير في درجات النهار والليل يصل لأكثر من 12 درجة مئوية، مع تكون شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كتل هوائية من شبه الجزيرة العربية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّه اعتبارا من الجمعة المقبل، سنتأثر بالكتل الهوائية القادمة من شبه الجزيرة العربية، مع امتداد مرتفع جوي من طبقات الجو العليا، يعمل على ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت، على أن يكون شديد الحرارة في فترات الليل بارد في فترات الليل، ونسب الرطوبة فيها منخفضة، والإحساس بدرجات الحرارة فيها لن يكون مماثلا لفصل الصيف، حال عدم التعرض لأشعة الشمس.