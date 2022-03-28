مجسمات مشروعات الجمهورية الجديدة في معرض لتلاميذ الإسكندرية

افتتح الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، فعاليات معرض وحفل ختام الأنشطة التربوية السنوي، في مدرسة «كلية النصر فيكتوريا»، التابعة لإدارة المنتزه التعليمية، تحت عنوان «الجمهورية الجديدة»، بحضور نادية فتحي، وكيل المديرية، و محمد عبد الهادي، رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية، والنواب أحمد مهنا، ومحمد الحمامي، وسامح السايح، وأبوالعباس فرحات، إضافة إلى رأفت عبد الله، مدير عام الشئون التنفيذية، ونجلاء سليم، مدير عام التعليم العام، ومديري عموم الإدارات التعليمية، ولفيف من مديري الخدمات التربوية وموجهي عموم الأنشطة.

مشروعات الجمهورية الجديدة في مجسمات طلابية

بدأت فعاليات الافتتاح بجولة تفقدية لمدير تعليم الإسكندرية وجميع الحضور، حيث تزيَّنت جنبات المعرض بمعروضات متميزة للمشروعات القومية التنموية، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في شتى محافظات الجمهورية.

وشملت المعروضات مشروع «حياة كريمة»، ومشروع قناة السويس الجديدة، ومشروعات تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مشروع «بشاير الخير»، للقضاء على العشوائيات، ومشروع محور المحمودية، شريان الحياة بالإسكندرية، لتوفير السيولة المرورية، ومشروع مدينة العلمين الجديدة، وطريق الكباش، كما تضمنت تعويم السفينة العالقة بقناة السويس، ومجمع بركة «غليون»، أكبر مشروع للاستزراع السمكي، ومدينة الأثاث بدمياط، وزراعة مليون ونصف مليون فدان، ومشروعات الطاقة المختلفة، والمدن العمرانية، ومشروع «تكافل وكرامة»، حيث تم تصميم هذه المجسمات بأيدي أبناء مدارس الإسكندرية، وبإشراف من التوجهيات الفنية.

كما تم، على هامش المعرض، تكريم الدكتور محمد سعد، مدير المديرية، ونادية فتحي، وكيل المديرية، من قِبَل المعاهد القومية، بتقديم درع التميز تقديراً للجهود المبذولة، والطفرة المتميزة بتعليم الإسكندرية.

الأنشطة التربوية ركيزة تكوين شخصية الطالب

وقال مدير المديرية، في كلمته، إنّ الأنشطة التربوية هي ركيزة أساسية في بناء وتكوين شخصية الطالب وتنميتها بمختلف جوانبها العقلية والنفسية والاجتماعية، وتسهم في تنمية العديد من السمات الشخصية والعادات السلوكية، كالثقة بالنفس، والاتزان الانفعالي، والتعاون، والتنافس الشريف، وتحمل المسئولية، وسمات القيادة لدى الطلاب، وإنكار الذات، واحترام الرأي الآخر، وغرس القيم النبيلة، وغرس روح الولاء والانتماء للوطن في نفوس النشء، لتربية جيل قادر على حمل لواء الوطن ورايته.

فقرات موسيقية وفنية متنوعة لاكتشاف الموهوبين

بدأت مراسم الحفل بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وكلمة مدير المديرية، ثم تم تقديم مجموعة من الفقرات الموسيقية المتنوعة، تضمنت عدداً من الأغنيات الوطنية، بمشاركة فرق كورال الإدارات المختلفة، منها أغنيات «مصر قادرة، اللي عاش حبك يعلم، الله الله ع المستقبل، صورة، احنا ولاد النيل، باسم الله، أحلف بسماها، أبويا وصّاني»، بالإضافة إلى أوبريت «مصر الأمل»، وأوبريت «فرحة مصر»، وفقرات متميزة لذوي الهمم، وأمسية شعرية ومونودراما، وجميعها فقرات متميزة تركز على اكتشاف الموهوبين، وتنمية وصقل مهاراتهم في كافة الأنشطة.