10.7 مليون مواطن يصرفون معاشات أبريل بزيادة 13% غدا.. 120 جنيها حد أدنى

يستعد نحو 10 ملايين و700 ألف صاحب ومستحق للمعاش، لصرف معاشات أبريل 2022، من البنوك ومنافذ شركة فوري ومن المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول، بالزيادة الجديدة بنسبة 13%، حيث جرى تبكير صرف الزيادة لتصبح في شهر أبريل بدلا من شهر يوليو 2022، وبلغت تكلفة تبكير صرف الزيادة 11.4 مليار جنيه، عن أشهر أبريل ومايو ويونيو.

120 جنيها قيمة الحد الأدنى لزيادة المعاشات

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في تقرير لها، أنّ الحد الأدنى للزيادة يبلغ 120 جنيها، والحد الأقصى لـ زيادة المعاشات في عام 2022 يبلغ 1222 جنيها، مشيرة إلى أنّ التكلفة السنوية لهذه الزيادة تبلغ قيمتها 38.4 مليار جنيه، كما تبلغ قيمة المعاشات خلال العام المالي 2022/2023 قيمة 321.5 مليار جنيه.

طريقة حساب قيمة زيادة المعاشات بنسبة 13%

وأوضح مصدر في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لـ«الوطن»، أنّه يتم حساب قيمة زيادة المعاشات بنسبة 13%، والتي جرى إقرارها من خلال ضرب قيمة المعاش في 13%، ليحصل صاحب المعاش أو القائم بالصرف على الزيادة الجديدة في المعاشات.

قيمة المعاشات بعد الزيادة

- القائم بصرف المعاش أو صاحب المعاش، الذى يتقاضى 1000 جنيه معاش، سيحصل بعد الزيادة على 1130 جنيها في 1 أبريل 2022.

- صاحب المعاش الذى يتقاضى 2000 جنيه سيحصل على معاش 2260 جنيها.

- من يتقاضى 3000 جنيه سيحصل على 3390 جنيها بدءا من أول أبريل 2022.

- من يتقاضى 4000 جنيه سيحصل على معاش 4520 جنيها، بدءا من أول شهر أبريل 2022.

- صاحب المعاش أو القائم بالصرف الذي يتقاضى 5000 جنيه سيحصل على معاش 5650 جنيها بدءا من أول أبريل 2022.

- من يتقاضى 6000 جنيه سيحصل على معاش 6780 جنيها.